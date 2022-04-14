Макрон: Заяви в бік Росії про геноцид можуть спровокувати ескалацію

Звинувачення на адресу Росії у геноциді можуть спровокувати ескалацію та призвести до залучення країн Заходу та членів НАТО до війни, вважає президент Франції Еммануель МакронЕммануель Макрон. Про це він заявив у четвер, 14 квітня, у коментарі радіостанції France Bleu, аргументуючи свою відмову напередодні називати дії російських військових в Україні геноцидом.

"Слово геноцид має визначення і воно має трактуватися юристами, а не політиками", - цитує президента агенція AFP.

За словами Макрона, країни, що вважать дії Росії геноцидом, зобов'язані за нормами міжнародного права втрутитися у конфлікт.

"Хіба цього хочуть люди? Я так не думаю", - зауважив французький лідер і додав, що варто утриматися від обміну звинуваченнями, доки "не зроблені всі висновки".

Визнати геноцид країною означатиме стати союзницею у війні нації, що постраждала, вважає Макрон.

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Заклики до "словесної деескалації"

13 квітня, в інтерв'ю телеканалу France 2 президент Франції відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом. Свою позицію він пояснив тим, що треба бути обережним у висловлюваннях, адже, на думку Макрона, росіяни та українці є братніми народами.

У Києві позицію Макрона розкритикували. Міністерство закордонних справ України висловило розчарування, пояснюючи, чому міф російської пропаганди про "братній народ" недоречний. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи слова Макрона, сказав, що такі речі для України "дуже болючі".

За словами французького лідера, сторони обговорили це питання телефоном.

Президент Франції не вперше утримується від різких висловлювань у бік Росії та керівництва країни. Так, після того, як президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна "головорізом", Макрон закликав утриматися від "словесної ескалації" з Росією.

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