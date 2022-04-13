У Києві критикують позицію Макрона щодо братських народів

Міністерство закордонних справ України розчароване, що президент Франції Еммануель Макрон не наважився назвати злочини Росії в Україні геноцидом, а також пояснило, чому міф російської пропаганди про "братній народ" недоречний.

"Україна та Росія історично близькі з об'єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році. Тоді російські "брати" нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років вбили 14 тисяч українців. Цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста в лютому", - написав речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Він наголосив, що "братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого "братнього" народу. На думку речника, наразі немає ані моральних, ні реальних підстав вести розмови про "братні" росіян та українців.

Напередодні, 13 квітня, в інтерв'ю телеканалу France 2 президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом. Свою позицію він пояснив тим, що треба бути обережним у висловлюваннях, адже, на думку Макрона, росіяни та українці є братами. Французький лідер зазначив, що ескалація риторики не йде на користь відновленню миру. Водночас Макрон назвав дії Росії проти України воєнними злочинами, і додав, що Франція співпрацює з українською стороною для їхнього розслідування.

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Байден: дії Росії в Україні - геноцид

Водночас 12 квітня президент США Джо Байден уперше публічно назвав війну РФ проти України геноцидом. "Я назвав це геноцидом, тому що стає все зрозуміліше, що (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін просто намагається знищити навіть ідею, що можна бути українцем, і докази цього все збільшуються", - наголосив він. Байден повідомив, що уряд США доручить юристам вирішити на міжнародному рівні, чи кваліфікуються дії РФ як геноцид, але наголосив, що особисто для нього це видається саме геноцидом.

Перед цим низка світових лідерів уже називали дії російської армії в Україні геноцидом, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс та Сейм Литви. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав дії Росії в Україні близькими до геноциду.

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