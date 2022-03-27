Макрон застерігає від словесної "ескалації" з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг у неділю, 27 березня, від словесної "ескалації" у комунікації з Росією. Про це він заявив в інтерв'ю французькому мовнику France 3 коментуючи слова президента США Джо Байдена на адресу російського лідера Володимира Путіна. Під час розмови з українськими біженцями у Варшаві, Байден назвав очільника Кремля "головорізом" (butcher дослівно з англійської - м'ясник, у переносному значенні - головоріз, вбивця).

Макрон сказав, що прагне "спершу досягти припинення вогню, а потім і повного виведення (російських) військ, дипломатичним шляхом".

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"Якщо ми хочемо це зробити, ми не можемо ескалувати ситуацію ані словами, ані діями", - заявив президент Франції.

Втім Макрон звинуватив російського лідера у бажанні повернутися до епохи "імперій та домінування у Європі, без поваги до цілісності до кордонів та права народів ухвалювати власні рішення".

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Заплановий черговий дзвінок Путіну

Від початку війни Росії проти України 24 лютого французький президент провівкілька телефонних розмов з Путіним.

Макрон повідомив, що знову зателефонує російському колезі 28 або 29 березня, щоб обговорити спільну з Грецією та Туреччиною пропозицію щодо евакуації українців з Маріуполя.

"Росіяни доволі цинічні в цьому питанні. Ми з українською владою розглядаємо можливості у місті Маріуполі для організації евакуації всіх, хто хоче поїхати", - сказав Макрон.

З огляду на інтенсивність обстрілів та бомбардувань міста, це необхідно зробити протягом найближчих кількох днів, додав він.