 Шольц та Макрон закликають РФ до негайного припинення вогню в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2022

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Новини

Шольц та Макрон закликають РФ до негайного припинення вогню в Україні

Під час телефонної розмови лідери ФРН та Франції закликали президента РФ Володимира Путіна до негайного припинення вогню та до пошуків дипломатичних шляхів врегулювання.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц (архівне фото)

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц (архівне фото)

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент Франції Еммануель Макрон закликали російського лідера Володимира Путіна до "негайного припинення" вогню в Україні. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на речника німецького уряду за підсумками телефонної розмови між лідерами, що відбулася  у суботу, 12 березня. Розмова тривала 75 хвилин, зазначили у відомстві.

Лідери ФРН та Франції наголосили на необхідності пошуку дипломатичного шляху вирішення ситуації, що склалася внаслідок вторгнення російських сил в Україну 24 лютого. Раніше у суботу Шольц переговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Єлисейський палац поки не оприлюднив комюніке за підсумками розмови.

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Кремль звинуватив Україну у порушенні гуманітарного права

Кремль, своєю чергою, звинуватив українських військових у погіршенні гуманітарної ситуації в регіонах України, що перебувають під обстрілами російських сил з 24 лютого.

"Було наведено численні факти грубого порушення українськими силовиками норм міжнародного гуманітарного права - розправи над незгодними без суду, взяття у заручники та використання мирних громадян у якості живого щита, розміщення важкого озброєння у житлових кварталах, біля лікарень, шкіл, дитячих садочків тощо", - йдеться у повідомленні Кремля за результатами розмови.

Там також зазначили, що лідери трьох країн "розглянули певні питання, що пов'язані з роботою над домовленостями з реалізації відомих російських вимог", а також "домовилися продовжувати контакт з української проблематики".

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, що 24 лютого Росія розпочала повномасштабний воєнний наступ на Україну. Сімнадцятий день поспіль російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі.

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку російського вторгнення в Україні загинуло 549 мирних жителів, ще майже тисяча людей були поранені.

Організація повідомляє про понад 2,5 мільйона українських біженців, що тікають від війни, шукаючи порятунку у сусідніх країнах в Європі. 

Від початку війни Росії в Україні загинуло близько 1300 українських військових, втрати російської сторони становлять 12 тисяч солдатів, заявив у суботу, 12 березня, президент України Володимир Зеленський на пресконференції для іноземних журналістів. 

  • Берлін

    Акції солідарності з Україною

    У Німеччині й інших країнах світу відбулись акції солідарності з Україною. Це фото зроблено біля Бранденбурзьких воріт у Берліні 24 лютого.

  • Берлін

    Акції солідарності з Україною

    Учасник демонстрації в Берліні тримає в руках фотографії ЗМІ, зроблені 24 лютого в Харкові.

  • Берлін

    Акції солідарності з Україною

    Ще один знімок з німецької столиці.

  • Гамбург

    Акції солідарності з Україною

    "Росія, прокинься! Зупиніть вашу війну!". Акція перед російським консульством у Гамбурзі, Німеччина.

  • Стамбул

    Акції солідарності з Україною

    "Кривавий убивця". Плакат у Стамбулі, Туреччина.

  • Кельн

    Акції солідарності з Україною

    Обер-бургомістр німецького міста Кельн Генрієтта Рекер під час урочистостей з нагоди початку традиційного карнавалу оголосила хвилину мовчання на знак солідарності з людьми, що страждають від російської агресії в Україні. У місті вирішили скасувати традиційну карнавальну ходу в так званий "шалений понеділок" - 28 лютого.

  • Сідней

    Акції солідарності з Україною

    "Путін - убивця!". Учасники акції протесту в Сіднеї, Австралія.

  • Сідней

    Акції солідарності з Україною

    "Я - росіянин і проти війни в Україні!". Один з плакатів у Сіднеї.

  • Гаага

    Акції солідарності з Україною

    "Зупиніть війну!". Демонстранти в Гаазі, Нідерланди.

  • Відень

    Акції солідарності з Україною

    Мітинг у Відні, Австрія.

  • Оттава

    Акції солідарності з Україною

    Демонстранти в Оттаві, Канада.

  • Оттава

    Акції солідарності з Україною

    "Донбас - це Україна". Плакат на акції в Оттаві.

  • Токіо

    Акції солідарності з Україною

    Українці на демонстрації в Токіо, Японія.

  • Стокгольм

    Акції солідарності з Україною

    Учасники антивоєнного пікету перед посольством Росії у Стокгольмі, Швеція.

  • Мадрид

    Акції солідарності з Україною

    "Ні війні". Мітинг у Мадриді, Іспанія.

  • Варшава

    Акції солідарності з Україною

    Біля посольства Російської Федерації у Варшаві, Польща.

  • Прага

    Акції солідарності з Україною

    Демонстрація на Вацлавській площі в Празі, Чехія.

  • Вільнюс

    Акції солідарності з Україною

    Громадянин Білорусі й Росії - музикант Тімоте Суладзе спалює свій російський паспорт перед посольством у Вільнюсі, Литва.

  • Лісабон

    Акції солідарності з Україною

    Перед початком війни український футболіст Роман Яремчук показав майку з українським тризубом після забитого м'яча в матчі Ліги чемпіонів у Лісабоні, Португалія.

    Автор: Микола Пермяков


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