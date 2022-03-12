Шольц та Макрон закликають РФ до негайного припинення вогню в Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент Франції Еммануель Макрон закликали російського лідера Володимира Путіна до "негайного припинення" вогню в Україні. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на речника німецького уряду за підсумками телефонної розмови між лідерами, що відбулася у суботу, 12 березня. Розмова тривала 75 хвилин, зазначили у відомстві.

Лідери ФРН та Франції наголосили на необхідності пошуку дипломатичного шляху вирішення ситуації, що склалася внаслідок вторгнення російських сил в Україну 24 лютого. Раніше у суботу Шольц переговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Єлисейський палац поки не оприлюднив комюніке за підсумками розмови.

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Кремль звинуватив Україну у порушенні гуманітарного права

Кремль, своєю чергою, звинуватив українських військових у погіршенні гуманітарної ситуації в регіонах України, що перебувають під обстрілами російських сил з 24 лютого.

"Було наведено численні факти грубого порушення українськими силовиками норм міжнародного гуманітарного права - розправи над незгодними без суду, взяття у заручники та використання мирних громадян у якості живого щита, розміщення важкого озброєння у житлових кварталах, біля лікарень, шкіл, дитячих садочків тощо", - йдеться у повідомленні Кремля за результатами розмови.

Там також зазначили, що лідери трьох країн "розглянули певні питання, що пов'язані з роботою над домовленостями з реалізації відомих російських вимог", а також "домовилися продовжувати контакт з української проблематики".

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, що 24 лютого Росія розпочала повномасштабний воєнний наступ на Україну. Сімнадцятий день поспіль російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі.

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку російського вторгнення в Україні загинуло 549 мирних жителів, ще майже тисяча людей були поранені.

Організація повідомляє про понад 2,5 мільйона українських біженців, що тікають від війни, шукаючи порятунку у сусідніх країнах в Європі.

Від початку війни Росії в Україні загинуло близько 1300 українських військових, втрати російської сторони становлять 12 тисяч солдатів, заявив у суботу, 12 березня, президент України Володимир Зеленський на пресконференції для іноземних журналістів.