Зеленський вимагає звільнити захопленого мера Мелітополя

Президент України Володимир Зеленський вимагає від російських військових звільнити захопленого ними напередодні мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова. "Це злочин проти демократії як такої. Я запевняю, що про це дізнаються 100 відсотків людей у всіх демократичних країнах. Дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів ІД", - сказав він у відеозверненні у ніч на суботу, 12 березня. Український президент додав, що порушить це питання серед міжнародних посередників, які спілкуються з Москвою.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення російськими військовими Івана Федорова, мера міста Мелітополь Запорізької області. Відповідну заяву поширила пресслужба відомста. Викрадення міського голови Мелітополя російськими військовими кваліфікується як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та додатковим протоколом, йдеться у повідомленні. "Ми закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу", - йдеться в заяві українського МЗС. Усі факти воєнних злочинів РФ в Україні ретельно документуються правоохоронними органами, наголосили у відомстві. "Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності", - зазначається у повідомленні.

У Мелітополі в суботу, 12 березня, відбувся стихіний мітинг з вимогою до російських військових звільнити мера міста. Про це повідомив у своєму Telegram Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України.

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За повідомленням оперативного штабу мерії Мелітополя, напередодні близько 15:10 - російські військові увірвалися до палацу культури імені Шевченка в Мелітополі, де розташований виконавчий комітет міської ради. Вони накинули Івану Федорову на голову темний мішок і вивезли в невідомому напрямку, йдеться у повідомленні.