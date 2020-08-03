В Афганістані бойовики ІД підірвали в'язницю: бої тривали всю ніч

В афганському місті Джалалабад ввечері в неділю, 2 серпня, біля головного в'їзду до місцевої в'язниці вибухнув керований терористом-смертником автомобіль, начинений вибухівкою. Вибух зруйнував головну браму в'язниці, після чого нападники відкрили вогонь по охороні.

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Бої між нападниками і місцевими силами безпеки тривали всю ніч на понеділок, 3 серпня, і продовжувались вранці. Жертвами стрілянини стали п'ятеро цивільних осіб, ще близько 40 дістали поранень. За даними агенції AFP, серед афганських силовиків також були жертви, тож загальна кількість загиблих сягає 20 осіб.

Внаслідок нападу з в'язниці втекли 75 осіб, які скористалися сум'яттям, повідомляє агенція Reuters із посиланням на представників місцевої влади. Між тим, за даними AFP, з в'язниці втекли близько 700 із загалом 1700 там ув'язнених, але згодом їх затримали.

Відповідальність за напад взяли на себе бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".

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