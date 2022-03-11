Україна вважає викрадення мера Мелітополя тероризмом і воєнним злочином

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 11 березня читайте тут.

DW стежить за подіями суботи, 12 березня (час київський)

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Швейцарська корпорація Nestle призупинила імпорт продукції до Росії, крім товарів першої необхідності, заявив представник компанії агенції Reuters.

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Український національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" назвав переможця народного голосування за ескіз для поштової марки, оголошеного після початку війни, розв'язаної Росією. "Залишається лиш завершити організаційні питання та передати ескіз у друк. Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно", - йдеться у дописі компанії на Facebook.

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Міністерство закордонних справ України наголошує, що викрадення міського голови Мелітополя російськими військовими кваліфікується як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та Першим додатковим протоколом. "Ми закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу", - йдеться в заяві МЗС. Зовнішньополітичне відомство нагадує, що всі факти воєнних злочинів РФ в Україні ретельно документуються правоохоронними органами. "Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності", - запевняють в міністерстві.

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За підсумком 11 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що РФ продовжує ведення наступальної операції. "Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав. Підступна провокація здійснена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України на боці Росії", - йдеться у зведенні за добу.

Тим часом США не бачать доказів того, що білоруські війська знаходяться в Україні, заявив речник американського міністерства оборони Джон Кірбі. "Це не означає, що цього не може статися чи що це не станеться", - цитує його агенція AFP. Раніше високопоставлений представник Пентагону заявив журналістам, що 10 відсотків ракет, запущених російськими військами по Україні, були випущені з території Білорусі. Всього РФ випустила по Україні близько 800 ракет: половину з території України, більше 300 - з Росії та 80 - з Білорусі.

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Збройні сили України знищили російський пункт управління на Київському напрямку, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook і додав відео.

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У лютому споживча інфляція в Україні прискорилася до 10,7 відсотка у річному вимірі з 10 відсотків у січні. Як повідомляє Національний банк, у місячному вимірі ціни зросли на 1,6 відсотка.

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Центральний банк Росії заборонив видачу готівки у валюті при отриманні грошових переказів з-за кордону. Як повідомляється на сайті банку, відтепер і до 9 вересня зняти кошти можна буде тільки в рублях.

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Президент України Володимир Зеленський вимагає від російських військових звільнити захопленого ними мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова. "Це злочин демократії як такої. Я запевняю, що про це дізнаються 100 відсотків людей у всіх демократичних країнах. Дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ. Якщо ви перетворюєтесь на аналог ІДІЛ, то який сенс тоді з вами про щось взагалі розмовляти?", - сказав він у відеозверненні та додав, що підніме це питання серед міжнародних посередників, які спілкуються з Москвою.

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Кількість убитих російських військових в Україні перевищує 12 тисяч осіб, повідомив у відеозверненні український президент Володимир Зеленський. "Кількість полонених сягнула, за його словами, такого рівня, що це питання вже не можна лишати тим структурам, які були до війни", - сказав він і додав, що тому сьогодні Кабінет міністрів України створив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. "Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції", - запевнив Зеленський.

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Росія обстріляла онкологічну лікарню Миколаївської області, повідомив начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Максим Безносенко. "Нелюди поцілили, але великої шкоди, на щастя не завдали", - написав він у Facebook і додав відео.

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Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що 70 відсотків області окуповано. За його словами, на цих територіях уже підключають російське телебачення і поширюють пропаганду. Всю територію, яка лишається під контролем України, обстрілюють, через що є десятки загиблих і поранених серед мирного населення. "Ситуація важка: обстріли йдуть всюди - Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Кремінна. Зараз так проходить лінія оборони. Росіяни обстрілюють всю інфраструктуру, школи, лікарні, садочки, б’ють по водогонах і газопроводах, електромережах. При цьому не дають можливості відновити, не погоджують гуманітарні коридори", - написав він у Facebook. На окупованих територіях мирні протести розганяють пострілами, додав Гайдай.

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Дмитро Пєсков

США запровадили санкції проти родини речника президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, яка, згідно з повідомленням веде розкішний спосіб життя, що не відповідає зарплаті державного службовця. Вони торкнулися його дружини Тетяни Навки - олімпійської чемпіонки, яка, згідно з повідомленням, володіє імперією на понад 10 мільйонів доларів. Також санкції введені щодо їхніх повнолітніх дітей: Миколи Пєскова, який "працював у російському пропагандистському виданні RT і має доступ до ряду розкішних транспортних засобів, подорожує на приватних літаках і яхтах" та Лізи Пєскової, яка "проходила стажування у депутата Європарламенту, що публічно підтримував спробу Росією анексії Криму, і яка демонструє у соцмережах свій розкішний спосіб життя".

Також нові санкції США запроваджені проти російського бізнесмена Віктора Вексельберга, правління ВТБ Банку та 12 депутатів Державної думи РФ, включно з В’ячеславом Володіним, який є постійним членом Ради безпеки Росії.