Путін погодився відправити іноземних найманців на війну проти України

Президент Росії Володимир Путін погодився із пропозицією залучити іноземних найманців до війни проти України, розв'язаної за його наказом.

"Якщо ви побачите, що є люди, які хочуть на добровольчих засадах, тим більш не за гроші, приїхати та допомогти людям, які живуть на Донбасі - то варто піти їм назустріч та допомогти перебратися до зони бойових дій", - заявив Путін у п'ятницю, 11 березня, під час наради з постійними членами Радбезу РФ.

Пропозицію залучити найманців висловив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, Росія отримала велику кількість заявок "від добровольців з різних країн", зокрема, від 16 тисяч людей з країн Близького Сходу.

Телеканал "Звезда", який належить міністерству оборони Росії, виклав у себе в Telegram-каналі кадри з сирійцями, готовими воювати про України. За його переконаннями, відправитись на війну хочуть "і ветерани Сирійської Арабської Армії", і бійці християнського ополчення та колишні бойовики опозиції".

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WSJ: Росія вербує сирійців для вуличних протистоянь в Україні

Трохи менш як тиждень тому американська газета The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на чотирьох американських високопосадовців повідомила, що Росія вербує сирійців, що мають досвід вуличних боїв, з надією, що вони допоможуть захопити Київ. Зокрема, один із чиновників розповів виданню, що частина сирійських бійців, уже проходить підготовку в Росії.

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Цю інформацію The Wall Street Journal непрямо підтвердили деякі сирійські ЗМІ. Так, газета, яка виходить у Дайр-Ез-Заурі, повідомила, що російські представники пропонували сирійським добровольцям "поїхати до України та працювати охоронцями". Контракт нібито був розрахований на пів року зі щомісячною оплатою від 200 до 300 доларів США.