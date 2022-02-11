 Головний рабин України: Ті, що пережили Голокост, в шоці від дій армії РФ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.03.2022

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Україна

Головний рабин України: Ті, що пережили Голокост, в шоці від дій армії РФ

Головний рабин України Моше Реувен Асман в інтерв'ю DW про вторгення Росії в Україну, своє звернення до росіян ззакликом зупинити війну та життя єврейської громади в умовах війни.

1 березня РФ здійснила ракетний обстріл Київської телевежі, розташованої зовсім поруч з меморіалом жертв Голокосту в Бабиному Яру

1 березня РФ здійснила ракетний обстріл Київської телевежі, розташованої зовсім поруч з меморіалом жертв Голокосту в Бабиному Яру

Моше Реувен Асман - головний рабин синагоги Бродського у Києві та керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад. 2005 року на зборах представників всіх регіонів України його обрали головним рабином України. Як впливовий релігійний лідер і батько 11 дітей, 1 березня він записав у Києві відеозвернення до росіян, в якому звинуватив режим президента Росії Володимира Путіна у воєнних злочинах та злочинах проти людяності в Україні, а також закликав зупинити війну. DW розпитало рабина Асмана про мотиви його вчинку та реакції на звернення, а також про оцінку того, що відбувається в Україні.

DW: Серед цілей повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну Москва називає також "денацифікацію". Що ви скажете з цього приводу?

Моше Реувен Асман: До кого вони збираються застосувати "денацифікацію"? До президента-єврея? Чи до голови опозиції Рабіновича? В цю дурість можуть вірити тільки ті, хто вірить зомбуванню через телебачення, яке несе всіляку дурню. В Україні немає жодного нацизму, навіть націоналістичні партії до парламенту не увійшли. Жодна поважна людина не повірить в такі вигадки. В Москві просто знайшли привід, щоби задовольнити свої імперські амбіції.

Як ви оцінюєте авіаційний удар по телевежі в Києві, який зачепив меморіал "Бабин яр"?

Це символічно! Я думаю, це попередження зверху про те, до чого може спричинити війна. Наразі ще, слава Богу, не дійшло до каральних акцій, але те, що вже розстрілюють мирних мешканців, стріляють по авто і домівках, це вже воєнні злочини, я вважаю.

Моше Реувен Асман (архівне фото)

Моше Реувен Асман (архівне фото)

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Чи очікуєте ви допомоги від єврейських громад світу?

Росія і Путін об'єднали проти себе український і єврейський народи, об'єднали цілий світ. Усі зараз моляться і за українців, і за євреїв. Усі ми стали жертвами однієї біди. Тому я прошу продовжувати молитися, прошу протестувати і робити все можливе. Я вже сказав євреям Росії, щоби вони це робили. Я розумію, що деякі з них "зазомбовані", деякі бояться. Я сам народився в Ленінграді, в Радянському Союзі, коли ще було КДБ. Я не боявся. Мене за мою діяльність приводили в КДБ на допити. Тому і зараз кожна людина має визначитися із чим вона: з добром, чи зі злом, чи є вона співучасницею злочинів. Якби кожен там висловив свою позицію, давно би вже змели би всю ту хунту.

Якою була реакція на ваше відеозвернення?

Я звернувся до євреїв Росії, до росіян, до тих, від кого залежить результат цієї війни від усього серця, я не читав його з папірця. Я нагадав їм, що вони не можуть просто сидіти біля телевізора й усміхатися, що їм доведеться нести відповідальність за те, що відбувається з їхньої мовчазної чи не мовчазної згоди. Мені дзвонили з Росії і євреї, і росіяни. Деякі сказали, що в них відкрилися очі, деякі стверджували, що і так знали про те, що відбувається, але боялися про це щось сказати. Тільки на моїй сторінці у Facebook налічується один мільйон двісті тисяч переглядів. А в Ізраїлі ще кілька днів тому було понад 800 тисяч переглядів. Це звернення переклали англійською і німецькою мовою, в Європі та Америці також можуть бути мільйони, або навіть десятки мільйонів переглядів. Я дуже радію, що зміг таким своїм щирим зверненням відкрити людям очі. Тут, в Україні, мені кажуть, як сильно це морально підтримало місцевих людей.

Чим зараз, під час воєнних дій, переймається єврейська громада в Україні?

Ми заснували кол-центр, на якому приймаються дзвінки людей, що потребують допомоги, організовуємо автобуси для перевезення людей в Ізраїль та Європу, у безпечні місця. Єврейські чоловіки, які є військовозобов'язані, відчувають потребу захищати Україну, йдуть воювати в збройні сили, чи в територіальну оборону. Я щодня отримую тисячі звернень. Ми намагаємося врятувати людей. Завозимо людям харчі та медикаменти. Є чимало людей похилого віку, які не можуть самостійно пересуватися чи взагалі лежать у ліжках. Серед них є ті, хто дивом врятувався від Голокосту під час Другої світової війни, які були змушені евакуюватися з Луганська та інших міст Донбасу, і це сталося вже третій і навіть четвертий раз в їхньому житті. Вони в шоці від того, що російська армія, яка колись розбила нацистів, тепер б'є по них, руйнує їхні домівки та вбиває мирних українських людей.

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  • Київ, 10 березня

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    Війна в Україні - 10.03.2022

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  • Львів

    Війна в Україні - 10.03.2022

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  • Київ, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

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  • Угорщина

    Війна в Україні - 10.03.2022

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  • Аугсбург

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Мати і немовля, яке народилось чотири тижні тому. Біженці з України в центрі реєстрації та тимчасового розміщення у баварському місті Аугсбург. Звідси людей розподіляють далі - по гуртожитках або знаходять їм інше житло.

  • Берлін

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Трохи солодощів після тяжкого, дуже тяжкого шляху - на вокзалі в Берліні. Багато жителів Німеччини безкоштовно пропонують біженцям кімнати у своїх будинках та квартирах. У німецьких ЗМІ навіть публікують рекомендації, як правильно все зробити – наприклад поінформувати орендодавців.

  • Франкфурт-на-Майні, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

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  • Франкфурт-на-Майні

    Війна в Україні - 10.03.2022

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  • Лондон

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Спадкоємець британського престолу принц Чарльз вже у перші дні війни відвідав українську церкву та громаду у Лондоні. Нині він зустрівся з біженцями - в англіканському храмі Holy Trinity Brompton, парафіяни якого надають допомогу людям з України. Раніше королева Великобританії Єлизавета II зробила щедру пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій на підтримку українців.

  • Берлін

    Війна в Україні - 10.03.2022

    У Берліні люди несуть квіти до посольства України. Є там і така гірлянда, яку зробили діти. У багатьох містах у Німеччині, наприклад, у Кельні, заклики до миру та намальовані учнями українські прапори можна побачити на вікнах шкіл чи просто дитячих кімнат у вікнах житлових будинків.

  • Будапешт

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Завершимо сьогодні в Будапешті - у надії та молитві, що завтра нам не доведеться публікувати фото і дивитися на ще один зруйнований будинок, ще лікарню, школу… в охопленій війною країні.

    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

1 березня РФ здійснила ракетний обстріл Київської телевежі, розташованої зовсім поруч з меморіалом жертв Голокосту в Бабиному Яру

"Ті, що пережили Голокост, в шоці від дій армії РФ"

Головний рабин України Моше Реувен Асман в інтерв'ю DW про життя єврейської громади в умовах війни.  

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