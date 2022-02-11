Головний рабин України: Ті, що пережили Голокост, в шоці від дій армії РФ

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Головний рабин України Моше Реувен Асман в інтерв'ю DW про вторгення Росії в Україну, своє звернення до росіян ззакликом зупинити війну та життя єврейської громади в умовах війни.
1 березня РФ здійснила ракетний обстріл Київської телевежі, розташованої зовсім поруч з меморіалом жертв Голокосту в Бабиному Яру
Моше Реувен Асман - головний рабин синагоги Бродського у Києві та керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад. 2005 року на зборах представників всіх регіонів України його обрали головним рабином України. Як впливовий релігійний лідер і батько 11 дітей, 1 березня він записав у Києві відеозвернення до росіян, в якому звинуватив режим президента Росії Володимира Путіна у воєнних злочинах та злочинах проти людяності в Україні, а також закликав зупинити війну. DW розпитало рабина Асмана про мотиви його вчинку та реакції на звернення, а також про оцінку того, що відбувається в Україні.
DW: Серед цілей повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну Москва називає також "денацифікацію". Що ви скажете з цього приводу?
Моше Реувен Асман: До кого вони збираються застосувати "денацифікацію"? До президента-єврея? Чи до голови опозиції Рабіновича? В цю дурість можуть вірити тільки ті, хто вірить зомбуванню через телебачення, яке несе всіляку дурню. В Україні немає жодного нацизму, навіть націоналістичні партії до парламенту не увійшли. Жодна поважна людина не повірить в такі вигадки. В Москві просто знайшли привід, щоби задовольнити свої імперські амбіції.
Як ви оцінюєте авіаційний удар по телевежі в Києві, який зачепив меморіал "Бабин яр"?
Це символічно! Я думаю, це попередження зверху про те, до чого може спричинити війна. Наразі ще, слава Богу, не дійшло до каральних акцій, але те, що вже розстрілюють мирних мешканців, стріляють по авто і домівках, це вже воєнні злочини, я вважаю.
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Чи очікуєте ви допомоги від єврейських громад світу?
Росія і Путін об'єднали проти себе український і єврейський народи, об'єднали цілий світ. Усі зараз моляться і за українців, і за євреїв. Усі ми стали жертвами однієї біди. Тому я прошу продовжувати молитися, прошу протестувати і робити все можливе. Я вже сказав євреям Росії, щоби вони це робили. Я розумію, що деякі з них "зазомбовані", деякі бояться. Я сам народився в Ленінграді, в Радянському Союзі, коли ще було КДБ. Я не боявся. Мене за мою діяльність приводили в КДБ на допити. Тому і зараз кожна людина має визначитися із чим вона: з добром, чи зі злом, чи є вона співучасницею злочинів. Якби кожен там висловив свою позицію, давно би вже змели би всю ту хунту.
Якою була реакція на ваше відеозвернення?
Я звернувся до євреїв Росії, до росіян, до тих, від кого залежить результат цієї війни від усього серця, я не читав його з папірця. Я нагадав їм, що вони не можуть просто сидіти біля телевізора й усміхатися, що їм доведеться нести відповідальність за те, що відбувається з їхньої мовчазної чи не мовчазної згоди. Мені дзвонили з Росії і євреї, і росіяни. Деякі сказали, що в них відкрилися очі, деякі стверджували, що і так знали про те, що відбувається, але боялися про це щось сказати. Тільки на моїй сторінці у Facebook налічується один мільйон двісті тисяч переглядів. А в Ізраїлі ще кілька днів тому було понад 800 тисяч переглядів. Це звернення переклали англійською і німецькою мовою, в Європі та Америці також можуть бути мільйони, або навіть десятки мільйонів переглядів. Я дуже радію, що зміг таким своїм щирим зверненням відкрити людям очі. Тут, в Україні, мені кажуть, як сильно це морально підтримало місцевих людей.
Чим зараз, під час воєнних дій, переймається єврейська громада в Україні?
Ми заснували кол-центр, на якому приймаються дзвінки людей, що потребують допомоги, організовуємо автобуси для перевезення людей в Ізраїль та Європу, у безпечні місця. Єврейські чоловіки, які є військовозобов'язані, відчувають потребу захищати Україну, йдуть воювати в збройні сили, чи в територіальну оборону. Я щодня отримую тисячі звернень. Ми намагаємося врятувати людей. Завозимо людям харчі та медикаменти. Є чимало людей похилого віку, які не можуть самостійно пересуватися чи взагалі лежать у ліжках. Серед них є ті, хто дивом врятувався від Голокосту під час Другої світової війни, які були змушені евакуюватися з Луганська та інших міст Донбасу, і це сталося вже третій і навіть четвертий раз в їхньому житті. Вони в шоці від того, що російська армія, яка колись розбила нацистів, тепер б'є по них, руйнує їхні домівки та вбиває мирних українських людей.