Макрон після розмови з Путіним: Ще гірше в Україні попереду

Французький президент Еммануель Макрон у четвер, 3 березня провів півторагодинну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним про війну в Україні. За словами неназваного помічника французького лідера, Путін, схоже, має намір захопити "усю" Україну, пише AFP.

"У тому, що сказав нам президент Путін, не було нічого, що могло б нас заспокоїти. Він показав велику рішучість продовжити операцію", - додали в Єлисейському палаці.

Крім того, президент РФ знову виправдовував вторгнення в Україну так званою "денацифікацією". Водночас Макрон відповів Путіну, що його тези є брехнею.

Натомість російський президент зазначив, що Росія має намір до кінця виконати завдання так званої "воєнної операції", а якщо Україна затягуватиме переговори, у Москви з'являться додаткові вимоги. Наразі головною умовою Путіна є демілітаризація України та її "нейтральний" статус.

Путін заперечує ракетні обстріли українських міст

Макрон також закликав Путіна уникати жертв серед мирного населення та надати гуманітарний доступ, з чим президент Путін погодився, втім не взяв на себе жодних зобов’язань. Натомість він заперечив ракетні обстріли українських міст, назвавши цю інформацію "антиросійською дезінформаційною кампанією".

Водночас, як стверджує Путін, російські збройні сили "роблять усе можливе задля збереження життя мирних громадян". Натомість, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 2 березня в Україні внаслідок бойових дій загинули понад 2000 цивільних.

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Президент РФ також закликав Макрона підключитися до зусиль щодо забезпечення безпечної евакуації з території України іноземних громадян.

Також Путін сказав Макрону про свою незгоду з промовою французького лідера напередодні про Україну, в якій той звинуватив Росію в агресії та брехні про "нацистів".

Макрон на зв'язку з Путіним

В Єлисейському палаці повідомляють, що французький лідер знову буде домагатися додаткових санкцій проти Росії. Днями Макрон заявив, що "залишається в контакті" з Путіним, щоб намагатися переконати того припинити війну в Україні.

О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт.

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