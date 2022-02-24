Президент Франції Макрон: "Свобода України - це наша свобода"

Напад Росії на Україну матиме довготривалі та глибинні наслідки для Європи, заявив у четвер, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, президент РФ Володимир Путін вирішив поставити під загрозу мир у Європі. "Свобода України - це наша свобода", - зазначив французький президент у телевізійному зверненні до нації на тлі прапорів Франції, Євросоюзу та України. Французький лідер наголосив, що Франція перебуває на боці України.

"Події минулої ночі стали поворотним моментом у історії Європи", - підкреслив Макрон. Він також додав, що відповідь Франції на військову агресію Росії проти України буде "позбавлена слабкості, але сповнена холоднокровності, рішучості та єдності".

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Майбутні санкції проти Росії

Макрон також анонсував запровадження санкцій, які зачеплять військовий та енергетичний сектор Росії, а також економіку країни.

Раніше у четвер санкції проти Росії, які має бути ухвалено "ще сьогодні", анонсував канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити напад на Україну та вивести російській війська з її території.

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Шольц додав, Путін ставить під загрозу мир у всій Європі, приносить страждання й руйнування своїм найближчим сусідам і наражає на небезпеку життя незліченних невинних людей. "Для всього цього немає виправдання. Це війна Путіна", - зазначив німецький канцлер. За словами Шольца, "цією війною Путін припустився важкої помилки".

О 5:00 ранку четверга російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України. Він назвав її "спеціальною воєнною операцією на Донбасі". В Україні запроваджено воєнний стан.

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