 Президент Франції Макрон: ″Свобода України - це наша свобода″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2022

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Новини

Президент Франції Макрон: "Свобода України - це наша свобода"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відповідь на воєнну агресію Росії проти України буде "позбавлена слабкості, але сповнена холоднокровності, рішучості та єдності".

Президент Франції Еммануель Макрон (архівне фото)

Президент Франції Еммануель Макрон

Напад Росії на Україну матиме довготривалі та глибинні наслідки для Європи, заявив у четвер, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, президент РФ Володимир Путін вирішив поставити під загрозу мир у Європі. "Свобода України - це наша свобода", - зазначив французький президент у телевізійному зверненні до нації на тлі прапорів Франції, Євросоюзу та України. Французький лідер наголосив, що Франція перебуває на боці України.

"Події минулої ночі стали поворотним моментом у історії Європи", - підкреслив Макрон. Він також додав, що відповідь Франції на військову агресію Росії проти України буде "позбавлена слабкості, але сповнена холоднокровності, рішучості та єдності".

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Майбутні санкції проти Росії

Макрон також анонсував запровадження санкцій, які зачеплять військовий та енергетичний сектор Росії, а також економіку країни.

Раніше у четвер санкції проти Росії, які має бути ухвалено "ще сьогодні", анонсував канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити напад на Україну та вивести російській війська з її території.

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Шольц додав, Путін ставить під загрозу мир у всій Європі, приносить страждання й руйнування своїм найближчим сусідам і наражає на небезпеку життя незліченних невинних людей. "Для всього цього немає виправдання. Це війна Путіна", - зазначив німецький канцлер. За словами Шольца, "цією війною Путін припустився важкої помилки". 

О 5:00 ранку четверга російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України. Він назвав її "спеціальною воєнною операцією на Донбасі". В Україні запроваджено воєнний стан.

Дивитись відео 01:41

Канцлер ФРН: Путін несе страждання і руйнування

  • Напад на Маріуполь

    Війна. Росія атакує Україну

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  • Російська техніка поблизу Донецька

    Війна. Росія атакує Україну

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  • Президент України Володимир Зеленський

    Війна. Росія атакує Україну

    Зеленський увів воєнний стан по всій Україні

    Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України. Він закликав громадян країни "до спокою". "Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості, залишайтесь вдома. Армія і весь сектор безпеки працюють", - заявив Зеленський у відеозверненні.

  • Київ уночі 24 лютого 2022 року

    Війна. Росія атакує Україну

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    Кореспондент DW у Києві з посиланням на джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Судячи з гуркоту, було завдано ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули по всьому Києві (на фото). У північних районах міста кияни бачили у повітрі багато літаків, імовірно, української армії.

  • Центр Києва вранці 24 лютого

    Війна. Росія атакує Україну

    Цивільних просять залишатися вдома

    Мер Києва Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - попередив Кличко. Утім, у столиці України (на фото) та в інших регіонах люди намагаються виїхати - на вулицях затори.

  • Київ у ніч на 24 лютого

    Війна. Росія атакує Україну

    "Чорний день для Європи"

    "Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - сказав про напад Росії на Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну, назвав його "явним порушенням міжнародного права", що "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю воєнну акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер.

  • Президент США Джо Байден

    Війна. Росія атакує Україну

    Байден: Світ притягне РФ до відповідальності

    "Молитви всього світу сьогодні з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових", - заявив президент США Джо Байден. "Тільки РФ несе відповідальність за жертви й руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - наголосив він.

  • Єнс Столтенберг

    Війна. Росія атакує Україну

    НАТО скликає екстрене засідання

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян. Столтенберг закликав РФ негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники НАТО екстрено зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії. 

    Автор: Олена Перепадя


DW.COM

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