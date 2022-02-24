Шольц про напад Росії на Україну: Це війна Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити воєнний напад на Україну. Путін повинен повністю вивести російській війська з території України, зазначив канцлер ФРН, передає інформаційне агентство dpa у четвер, 24 лютого.

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"Своїм нападом на Україну російський президент Путін учергове кричуще порушив міжнародне право", - наголосив Шольц. За його словами, Путін ставить під загрозу мир у всій Європі, приносить страждання й руйнування своїм найближчим сусідам і наражає на небезпеку життя незліченних невинних людей.

"Для всього цього немає виправдання. Це війна Путіна", - зазначив німецький канцлер. За словами Шольца, "цією війною Путін припустився важкої помилки".

Канцлер ФРН також анонсував численні жорсткі санкції проти Росії. "Наступним кроком ми ще сьогодні ухвалимо жорсткі санкції проти Росії у тісній домовленості з нашими міжнародними партнерами по НАТО та Євросоюзу", - повідомив Шольц. Мета санкцій - показати російському керівництву, що йому доведеться заплатити гірку ціну за свою агресію.

О 5:00 ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України. Він назвав її "спеціальною воєнною операцією на Донбасі".

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