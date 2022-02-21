 ″Ми притягнемо Кремль до відповідальності″: реакції світових лідерів на російське вторгнення | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 24.02.2022

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Світ

"Ми притягнемо Кремль до відповідальності": реакції світових лідерів на російське вторгнення

Міжнародна спільнота шокована нападом Росії на Україну. Глави держав і урядів західних країн заявляють, що дадуть Росії рішучу відповідь. Реакції світових лідерів - в огляді DW.

Очільниця Єврокомсії Урсула фон дер Ляєн різко засудила напад Росії на Україну. "Ми засуджуємо невиправданий напад Росії на Україну найсуворішим чином", написала фон дер Ляєн в Twitter вранці 24 лютого. "У ці темні часи наші думки з Україною та невинними жінками, чоловіками й дітьми, які вимушені були зіштовхнутися з цим неспровокованим нападом і тепер боятися за своє життя". Фон дер Ляєн додала: "Ми притягнемо Кремль до відповідальності".

Глава Європейської ради Шарль Мішель оголосив про новий пакет санкцій проти Росії, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Його буде представлено голові Євокомісії Урсулі фон дер Ляєн й потім схвалено урядами країн ЄС, повідомив Мішель. Він запевнив Україну в подальшій політичній, фінансовій та гуманітарній допомозі.

Берлін: Це - чорний день для Європи. Цьому нападу немає виправдання

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну. Це "явне порушення міжнародного права" і "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю військову акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер, якого цитує інформагентство AFP.  Шольц повідомив, що у четвер відбудуться консультації в межах G7, НАТО та ЄС. "Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - констатував Шольц.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала якнайжорсткіші санкції проти Росії. "Ми запровадимо повний пакет якнаймасивніших санкцій проти Росії", - наводить слова Бербок після кризового засідання уряду у Берліні інформаційна агенція dpa. За її словами, санкційна відповідь узгоджується з партнерами по ЄС, НАТО і країнами "Великої сімки". Німеччина шокована, але не безпомічна, наголосила Бербок, анонсуючи санкції. "Ми сьогодні прокинулися в іншому світі", - констатувала глава німецького МЗС.  

Росія, за словами міністерки, порушує елементарні правила міжнародного правопорядку. Україна не робила, наголошує Бербок, нічого, що виправдовувало би цей напад. Люди в Україні лише хочуть права на демократію і мир. "Президенте Путін, Ви ніколи не зможете зруйнувати цю мрію. Вона зростає в Україні, вона зростає і у вашій країні", - сказала Бербок, слова якої наводить Reuters.

Джонсон: "Великобританія і союзники дадуть рішучу відповідь"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну. Джонсон приголомшений жахливими подіями в Україні. Він повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. "Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Великобританія та наші союзники дадуть рішучу відповідь", - наголосив британський прем'єр.

Макрон: "Франція солідарна з Україною"

Президент Франції Еммануель Макрон засудив напад Росії на Україну. Він вимагає негайного припинення агресії. "Франція рішуче засуджує рішення Росії вести війну проти України", - написав Макрон на своїй сторінці у Twitter. Французький президент закликав Росію негайно припинити воєнну операцію в Україні. За його словами, Франція солідарна з Україною і перебуває на її боці. Париж разом з партнерами й союзниками вживає заходів, аби досягти завершення війни, запевнив Макрон.

Байден: "Світ притягне Росію до відповідальності"

Джо Байден: США і союзники відповідатимуть єдиним і рішучим чином

Джо Байден: США і союзники відповідатимуть єдиним і рішучим чином

Росія обрала військовий варіант розвитку подій щодо України і лише вона нестиме відповідальність за наслідки цих дій, заявив президент США Джо Байден. "Сполучені Штати, їх союзники і партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - йдеться в поширеній Білим домом заяві Байдена.

Китай "пильно стежить"

Китай заявив, що "пильно стежить" за ситуацією після нападу Росії на Україну. Міністерство закордонних справ КНР закликало всі сторони конфлікту до "стриманості". "Китай пильно слідкує за актуальною ситуацією, і ми закликаємо всі сторони зберігати стриманість і запобігти виходу ситуації з-під контролю", - зазначила речниця китайського МЗС Хуа Чуньін.

Китай відмовляється характеризувати російський напад як вторгнення, виправдовуючи дії Росії і критикуючи Захід за постачання Україні зброї. "Зброя ніколи не може розв'язати всі проблеми. Отже, я не думаю, що зараз час для когось підливати олії у вогонь. Натомість треба дати шанс миру", - заявила речниця МЗС Китаю. Представниця зовнішньополітичного відомства вказала на попередні воєнні операції США за кордоном. "Вони називають дії Росії вторгненням, але я запитую себе, коли США вдавалися до односторонніх воєнних дій проти Афганістану та інших країн, які слова вони вживали тоді? Це були вторгнення чи щось інше?", - запитала Чуньін, яку цитує dpa.

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    Автор: Олена Перепадя


DW.COM

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