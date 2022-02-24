 Війна. НАТО закликало РФ припинити воєнні дії та вивести війська з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Війна. НАТО закликало РФ припинити воєнні дії та вивести війська з України

Росія почала війну проти України. DW стежить за подіями четверга, 24 лютого.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України.  

Хроніку четверга, 24 лютого, з 5 до 13 години читайте тут 

Нижче DW стежить за подіями 24 лютого, з 13.00 (час київський) 

++13.50++

Президент Чехії Мілош Земан висловив підтримку Україні перед російською агресією та закликав до максимально жорстких санкцій проти Кремля - зокрема, до відключення Росії від міжнародної системи фінансової комунікації SWIFT.

В екстреному відеозверненні до громадян Чехії президент Земан визнав, що помилявся, коли казав, що Росія не почне війну, оскільки "росіяни не божевільні". "Безумців треба ізолювати" - заявив він тепер.

++13.43++

Генеральний штаб збройних сил України (ЗСУ) повідомив про важкі бої, які веде українська армія з Росією на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, йдеться у повідомленні відомства. В Офісі президента України повідомили, що, за попередніми даними, російські війська просунулись в Україну на відстань до 5 кілометрів на півночі Харківської області, Чернігівської області та ближче до Сум.

Читайте більше: Генштаб ЗСУ: На Харківщині та Донбасі ведуться важкі бої

++13.35++

НАТО закликало РФ вивести війська з України. "Ми закликаємо Росію негайно припинити її військові дії та вивести всі свої війська з України та з (територій. - Ред.) довкола неї, цілковито поважати міжнародне гуманітарне право, а також надати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ та допомогу всім особами, які її потребують", - зазначили в НАТО. "Лідери Росії повинні нести цю відповідальність за наслідки своїх дій. Росія заплатить дуже важку економічну та політичну ціну", - ідеться у заяві Північноатлантичної ради, екстрене засідання якої скликав генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

++13.20++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити воєнний напад на Україну. Путін повинен повністю вивести російській війська з території України, зазначив канцлер ФРН, передає інформаційне агентство dpa. "Своїм нападом на Україну російський президент Путін учергове кричуще порушив міжнародне право", - наголосив Шольц. За його словами, Путін ставить під загрозу мир у всій Європі, приносить страждання й руйнування своїм найближчим сусідам і ставить під загрозу життя незліченних невинних людей. "Для всього цього немає виправдання. Це війна Путіна", - зазначив німецький канцлер.

Читайте більше: Шольц про напад Росії на Україну: Це війна Путіна

++13.16++

НАТО найрішучішим чином засудило "жахливу" та неспровоковану атаку Росії на Україну, яку неможливо жодним чином виправдати. "Наші думки з тими, хто загинув і отримав поранення, а також з народом України. Ми також засуджуємо Білорусь за те, що вона уможливила цю атаку", - додали у Північноатлантичній раді, повідомляє кореспондент DW.

++13.15++

Дивитись відео 01:21

Що відбувається на виїзді з Києва (24.02.2022)

Німецькі гуманітарні організації закликали до збору пожертв для постраждалих від війни, яку розпочала Росія проти України. "Ціну за цю війну заплатить народ, який позбудеться своїх будинків і безпеки не з власної вини", - заявила президентка Diakonie Katastrophenhilfe Даґмар Пруін (Dagmar Pruin). Глава Caritas international Олівер Мюллер (Oliver Müller) наголосив на необхідності зробити все, щоб запобігти неминучій гуманітарній катастрофі в Україні. Обидві гуманітарні організації готуються допомогти людям, які будуть змушені рятуватися від насильства.  

++13.07++

Військовий об'єкт у Броварах Київської області атакували з використанням крилатих ракет, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. "Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту в Броварах. Інформація з Генштабу. Інформація про жертв та руйнування уточнюється", - написав Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

++13.04++

Лондон анонсував "жорсткі санкції" проти Росії. Великобританія викликала посла РФ у країні Андрія Келіна для "пояснення нелегального та неспровокованого нападу на Україну". "Ми запровадимо жорсткі санкції і об'єднаємо країни у підтримці України", - заявила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

++13.02++

Біля Бранденбурзьких воріт у центрі Берліна розпочалася спонтанна акція солідарності з Україною. На цьому місці колись пролягав Берлінський мур. Зараз сюди приходять люди з українськими прапорами. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах світу.

Біля Бранденбурзьких воріт у столиці Німеччини 24 лютого

Біля Бранденбурзьких воріт у столиці Німеччини 24 лютого

++13.00++

Ізраїль засудив напад Росії на Україну та закликав повернутися до дипломатії. "Напад Росії на Україну є грубим порушенням міжнародного правопорядку. Ізраїль засуджує напад", - заявив міністр закордонних справ країни Яір Лапід. За його словами, ще є час повернутися за стіл переговорів і врегулювати конфлікт за посередництва провідних держав світу.

Він наголосив, що як у Росії, так і в Україні проживають десятки тисяч ізраїльтян та сотні тисяч юдеїв, безпека яких є основним пріоритетом Ізраїлю.

Про події 24 лютого з 5 до 13 години читатйте тут.

 

Реклама

Докладно

Реакції світових лідерів на російське вторгнення

Глави держав і урядів країн Заходу заявляють, що дадуть Росії рішучу відповідь. Реакції світових лідерів - в огляді DW.  

Президент групи Світового банку Девід Малпасс

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Питання надання Україні 350 мільйонів доларів розглянуть до кінця березня.  