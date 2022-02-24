Війна. НАТО закликало РФ припинити воєнні дії та вивести війська з України

5-ій ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України.

Хроніку четверга, 24 лютого, з 5 до 13 години читайте тут

Нижче DW стежить за подіями 24 лютого, з 13.00 (час київський)

++13.50++

Президент Чехії Мілош Земан висловив підтримку Україні перед російською агресією та закликав до максимально жорстких санкцій проти Кремля - зокрема, до відключення Росії від міжнародної системи фінансової комунікації SWIFT.

В екстреному відеозверненні до громадян Чехії президент Земан визнав, що помилявся, коли казав, що Росія не почне війну, оскільки "росіяни не божевільні". "Безумців треба ізолювати" - заявив він тепер.

++13.43++

Генеральний штаб збройних сил України (ЗСУ) повідомив про важкі бої, які веде українська армія з Росією на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, йдеться у повідомленні відомства. В Офісі президента України повідомили, що, за попередніми даними, російські війська просунулись в Україну на відстань до 5 кілометрів на півночі Харківської області, Чернігівської області та ближче до Сум.

Читайте більше: Генштаб ЗСУ: На Харківщині та Донбасі ведуться важкі бої

++13.35++

НАТО закликало РФ вивести війська з України. "Ми закликаємо Росію негайно припинити її військові дії та вивести всі свої війська з України та з (територій. - Ред.) довкола неї, цілковито поважати міжнародне гуманітарне право, а також надати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ та допомогу всім особами, які її потребують", - зазначили в НАТО. "Лідери Росії повинні нести цю відповідальність за наслідки своїх дій. Росія заплатить дуже важку економічну та політичну ціну", - ідеться у заяві Північноатлантичної ради, екстрене засідання якої скликав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

++13.20++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити воєнний напад на Україну. Путін повинен повністю вивести російській війська з території України, зазначив канцлер ФРН, передає інформаційне агентство dpa. "Своїм нападом на Україну російський президент Путін учергове кричуще порушив міжнародне право", - наголосив Шольц. За його словами, Путін ставить під загрозу мир у всій Європі, приносить страждання й руйнування своїм найближчим сусідам і ставить під загрозу життя незліченних невинних людей. "Для всього цього немає виправдання. Це війна Путіна", - зазначив німецький канцлер.

Читайте більше: Шольц про напад Росії на Україну: Це війна Путіна

++13.16++

НАТО найрішучішим чином засудило "жахливу" та неспровоковану атаку Росії на Україну, яку неможливо жодним чином виправдати. "Наші думки з тими, хто загинув і отримав поранення, а також з народом України. Ми також засуджуємо Білорусь за те, що вона уможливила цю атаку", - додали у Північноатлантичній раді, повідомляє кореспондент DW.

++13.15++

Дивитись відео 01:21 Що відбувається на виїзді з Києва (24.02.2022)

Німецькі гуманітарні організації закликали до збору пожертв для постраждалих від війни, яку розпочала Росія проти України. "Ціну за цю війну заплатить народ, який позбудеться своїх будинків і безпеки не з власної вини", - заявила президентка Diakonie Katastrophenhilfe Даґмар Пруін (Dagmar Pruin). Глава Caritas international Олівер Мюллер (Oliver Müller) наголосив на необхідності зробити все, щоб запобігти неминучій гуманітарній катастрофі в Україні. Обидві гуманітарні організації готуються допомогти людям, які будуть змушені рятуватися від насильства.

++13.07++

Військовий об'єкт у Броварах Київської області атакували з використанням крилатих ракет, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. "Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту в Броварах. Інформація з Генштабу. Інформація про жертв та руйнування уточнюється", - написав Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

++13.04++

Лондон анонсував "жорсткі санкції" проти Росії. Великобританія викликала посла РФ у країні Андрія Келіна для "пояснення нелегального та неспровокованого нападу на Україну". "Ми запровадимо жорсткі санкції і об'єднаємо країни у підтримці України", - заявила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

++13.02++

Біля Бранденбурзьких воріт у центрі Берліна розпочалася спонтанна акція солідарності з Україною. На цьому місці колись пролягав Берлінський мур. Зараз сюди приходять люди з українськими прапорами. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах світу.

Біля Бранденбурзьких воріт у столиці Німеччини 24 лютого

++13.00++

Ізраїль засудив напад Росії на Україну та закликав повернутися до дипломатії. "Напад Росії на Україну є грубим порушенням міжнародного правопорядку. Ізраїль засуджує напад", - заявив міністр закордонних справ країни Яір Лапід. За його словами, ще є час повернутися за стіл переговорів і врегулювати конфлікт за посередництва провідних держав світу.

Він наголосив, що як у Росії, так і в Україні проживають десятки тисяч ізраїльтян та сотні тисяч юдеїв, безпека яких є основним пріоритетом Ізраїлю.

Про події 24 лютого з 5 до 13 години читатйте тут.