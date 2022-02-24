ЄС: Росія несе всю відповідальність за агресію проти України та втрати

Європейський Союз найрішучішим чином засудив "неспровоковане вторгнення" збройних сил Росії в Україну. Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля у четвер, 24 лютого. Цю заяву зроблено від імені всього Євросоюзу.

"Ми вимагаємо від президента Путіна негайно припинити російську військову операцію та безумовно вивести всі війська та військову техніку з усієї території України. Росія несе всю відповідальність за цей акт агресії та зі всі руйнування та втрати життів, які вона спричинить. Вона нестиме відповідальність за її дії", - наголосив Боррель.

Він додав, що ЄС разом із міжнародними партнерами доклали "безпрецедентних зусиль", аби досягнути дипломатичного вирішення "безпекової кризи, спричиненої Росією". Однак Москва не відповіла взаємністю на ці зусилля та в односторонньому порядку здійснила "тяжку та навмисну ескалацію".

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Боррель нагадав, що ЄС застерігав Росію, що подальша агресія проти України матиме масштабні наслідки. "Тому реакція Євросоюзу включатиме як секторальні, так і персональні обмежувальні заходи, які будуть цілковито скоординовані з нашими трансатлантичними партнерами та партнерами, які поділяють наші погляди", - зазначається у заяві ЄС.

У ній також засудили участь Білорусі в російській агресії проти України.

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Як відомо, президент Європейської Ради Шарль Мішель скликав на вечір 24 лютого екстрений саміт Євросоюзу. На ньому планують обговорити останні події, шляхи подальшої підтримки України, а також як притягнути Росію до відповідальності за її дії.