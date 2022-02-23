Євросоюз проведе екстрений саміт щодо України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель скликав екстрений саміт глав держав і урядів країн ЄС, аби обговорити агресивні дії Росії проти України. Зустріч на найвищому рівні розпочнеться увечері четверга, 24 лютого, в Брюсселі, йдеться в листі-запрошенні Мішеля, опублікованому його пресслужбою у середу, 23 лютого.

"Використанню сили та примусу для зміни кордонів нема місця у XXI столітті (…) Агресивні дії Російської Федерації порушують міжнародне право та територіальну цілісність і суверенітет України. Вони також підривають європейський безпековий порядок", - зазначив Мішель.

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Мішель додав, що країнам ЄС важливо залишатися єдиними та рішучими, а також спільно визначати свої дії. "Я хотів би обговорити: останні події; як захистити міжнародний порядок, який засновується на правилах; як поводити себе з Росією, передусім як притягнути Росію до відповідальності за її дії; як ми ще більше підтримаємо Україну та її народ", - написав у своєму запрошенні президент Європейської Ради.

Нагадаємо, в Євросоюзі вже погодили пакет санкцій за визнання Росією "незалежності" сепаратистських утворень на Донбасі. Він повинен набути чинності 23 лютого.