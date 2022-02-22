Вірменія та Казахстан не планують визнавати незалежність "ЛДНР"

Вірменія не планує вслід за Росією визнавати самопроголошені "Донецьку та Луганську народні республіки" ("ДНР" та "ЛНР"). Таке питання не стоїть на порядку денному, заявив у вівторок, 23 лютого, агентству "Арменпресс" прессекретар МЗС Вірменії Ваган Унанян.

"Ми, звісно, хочемо, аби проблеми, що існують між двома дружніми державами, вирішувалися шляком дипломатичного діалогу, переговорів, відповідно до норм та принципів міжнародного права та статуту ООН", - підкреслив він. Водночас Унанян висловив сподівання на здійснення "усіх необхідних кроків для зниження напруження та мирного врегулювання ситуації".

Позиція Казахстану

Голова МЗС Казахстану Мухтар Тлеуберді повідомив, що в найближчі кілька годин відбудеться відбудеться засідання радбезу Казахстану, який сформує позицію щодо визнання Росією "ЛДНР".

"Маю завірити, що питання про визнання Казахстаном Донецької та Луганської "республік" не стоїть. Тобто ми виходимо з основ міжнародного права та основних принципів та статуту ООН", - заявив Тлеуберді.

Читайте також: "Санкції - єдиний засіб". Аналітики про курс Заходу проти РФ

Визнання Росією "ЛДНР"

Росія визнала "незалежність" самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" 21 лютого. Як заявив президент РФ Володимир Путін, "республіки" було визнано у межах Донецької та Луганської областей України. Рада Федерації РФ дозволила президентові використати армію на сході України, біля кордонів якої вже зосереджено потужне угруповання російських військ. У зв'язку з цим на Заході побоюються ескалації воєнного конфлікту. Київ та світова спільнота різко засудили грубе порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Європейський Союз, Великобританія, США, Японія, Австралія та Канада ухвалили рішення про нові санкції щодо Росії.