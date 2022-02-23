 Японія та Австралія запроваджують санкції проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Японія та Австралія запроваджують санкції проти Росії

Санкції передбачають заборону випуску російських облігацій у Японії, повідомив прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда. А глава уряду Австралії Скотт Моррісон анонсував обмежувальні заходи щодо низки членів Ради безпеки РФ.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда

Японія оголосила санкції проти Росії через її дії щодо Україні, заявив у середу, 23 лютого, прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда, назвавши кроки Москви з визнання "незалежності" самопроголошених утворень на Донбасі неприйнятним порушенням українського суверенітету та міжнародного права.

За словами Кісіди, санкції передбачають заборону випуску російських облігацій у Японії, заморожування активів деяких росіян, а також обмеження поїздок до Японії. Він також додав, що деталі санкцій будуть опрацьовані та оголошені найближчими днями.

"Дії Росії дуже явно завдають шкоди суверенітету України і суперечать міжнародному праву", - наголосив він та закликав Росію повернутись за стіл переговорів. "Ситуація залишається досить напруженою, і ми продовжуватимемо уважно за нею стежити ", - заявив прем'єр-міністр Японії, попередивши, що у разі погіршення ситуації навколо України влада Японії розгляне подальші заходи.

Австралія долучиться до санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон анонсував запровадження санкцій щодо Росії, подібних до тих обмежувальних заходів, які запровадили США, Великобританія, Канада та Євросоюз.

За словами Моррісона, перші санкції стосуватимуться конкретних осіб - вісьмох членів Ради безпеки РФ, відповідальних за останні дії Росії, і включатимуть заборону на відвідування Австралії та фінансові обмеження. Більш широкі обмежувальні заходи будуть націлені на українські регіони, що контролюються контрольованими РФ сепаратистами, і торкнуться транспортних, енергетичних, телекомунікаційних та нафтогазових підприємств у самопроголошених "республіках". Крім того, під санкції потраплять російська державна корпорація "ВЕБ.РФ" та кілька банків. Після першого пакету заходів будуть і інші, "це лише початок процесу", підкреслив глава уряду Австралії.

Читайте також: Росія та Україна. Як вони опинились на порозі великої війни

Санкції Заходу проти РФ

Нагадаємо, у вівторок, після визнання Росією "незалежності" самопроголошених утворень під назвами Донецької і Луганської "народних республік" низка країн Заходу оголосила про запровадження нових санкцій проти Москви.

Зокрема, президент США Джо Байден оголосив санкції проти російських еліт і двох російських банків ("ВЕБ.РФ" і "Військово-Промисловий Банк"), а також про обмеження на фінансування суверенного боргу РФ.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц Olaf Scholz заявив, що Німеччина вжила заходів для зупинки процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2" у відповідь на дії Росії в Україні.

Також міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовились, що ЄС запровадить великий пакет санкцій за визнання Росією "незалежності" самопроголошених утворень на Донбасі. 

Дивитись відео 03:05

"Страшний злочин Путіна і путінської Росії" (22.02.2022)

Реклама

Докладно

Під санкції ЄС потраплять всі депутати Держдуми Росії, які проголосували за визнання незалежності самопроголошених ЛДНР

Які санкції ЄС запроваджує за визнання Росією "ЛДНР"

Рада ЄС погодила пакет санкцій за визнання Росією сепаратистських утворень на Донбасі.  

Президент групи Світового банку Девід Малпасс

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Питання надання Україні 350 мільйонів доларів розглянуть до кінця березня.  