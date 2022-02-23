Японія та Австралія запроваджують санкції проти Росії

Японія оголосила санкції проти Росії через її дії щодо Україні, заявив у середу, 23 лютого, прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда, назвавши кроки Москви з визнання "незалежності" самопроголошених утворень на Донбасі неприйнятним порушенням українського суверенітету та міжнародного права.

За словами Кісіди, санкції передбачають заборону випуску російських облігацій у Японії, заморожування активів деяких росіян, а також обмеження поїздок до Японії. Він також додав, що деталі санкцій будуть опрацьовані та оголошені найближчими днями.

"Дії Росії дуже явно завдають шкоди суверенітету України і суперечать міжнародному праву", - наголосив він та закликав Росію повернутись за стіл переговорів. "Ситуація залишається досить напруженою, і ми продовжуватимемо уважно за нею стежити ", - заявив прем'єр-міністр Японії, попередивши, що у разі погіршення ситуації навколо України влада Японії розгляне подальші заходи.

Австралія долучиться до санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон анонсував запровадження санкцій щодо Росії, подібних до тих обмежувальних заходів, які запровадили США, Великобританія, Канада та Євросоюз.

За словами Моррісона, перші санкції стосуватимуться конкретних осіб - вісьмох членів Ради безпеки РФ, відповідальних за останні дії Росії, і включатимуть заборону на відвідування Австралії та фінансові обмеження. Більш широкі обмежувальні заходи будуть націлені на українські регіони, що контролюються контрольованими РФ сепаратистами, і торкнуться транспортних, енергетичних, телекомунікаційних та нафтогазових підприємств у самопроголошених "республіках". Крім того, під санкції потраплять російська державна корпорація "ВЕБ.РФ" та кілька банків. Після першого пакету заходів будуть і інші, "це лише початок процесу", підкреслив глава уряду Австралії.

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Санкції Заходу проти РФ

Нагадаємо, у вівторок, після визнання Росією "незалежності" самопроголошених утворень під назвами Донецької і Луганської "народних республік" низка країн Заходу оголосила про запровадження нових санкцій проти Москви.

Зокрема, президент США Джо Байден оголосив санкції проти російських еліт і двох російських банків ("ВЕБ.РФ" і "Військово-Промисловий Банк"), а також про обмеження на фінансування суверенного боргу РФ.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц Olaf Scholz заявив, що Німеччина вжила заходів для зупинки процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2" у відповідь на дії Росії в Україні.

Також міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовились, що ЄС запровадить великий пакет санкцій за визнання Росією "незалежності" самопроголошених утворень на Донбасі.