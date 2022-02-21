У ЄС пригрозили Путіну санкціями за визнання "ДНР" і "ЛНР"

Якщо президент Росії Володимир Путін вирішить визнати незалежність сепаратистських утворень на сході України, то Європейський Союз запровадить санкції. Про це попередив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками Ради Євросоюзу в Брюсселі у понеділок, 21 лютого, повідомляє кореспондент DW.

За словами Борреля, міністри закордонних справ країн об'єднання слідкують за дискусіями в Раді безпеки Росії з великим занепокоєнням. "Ми розуміємо, що остаточне рішення ще не ухвалено. Ми закликаємо президента Путіна поважати міжнародне право та мінські угоди та очікуємо, що він не визнає незалежність Луганської та Донецької областей. Ми готові відреагувати сильним і єдиним фронтом, якщо він вирішить зробити це", - застеріг Боррель.

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Коли його запитали, чи включатиме ця реакція санкції, глава дипломатії ЄС відповів: "Якщо буде анексія, то будуть санкції. Якщо буде визнання, то я винесу санкції на розгляд міністрів, і вони вирішуватимуть". Він додав, що має на увазі процедуру ухвалення санкцій - їх затверджують міністри усіх країн Євросоюзу одноголосно. Водночас Боррель не уточнив, чи запропонує він різні санкції, залежно від того, чи буде анексія, а чи визнання Росією незалежності непідконтрольних Києву районів Донбасу.

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