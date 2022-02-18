ЄС запровадить санкції щодо Білорусі в разі її участі у нападі на Україну

Якщо Білорусь візьме участь у нападі Росії на Україну, то Євросоюз запровадить проти Мінська нові санкції. Про це у п'ятницю, 18 лютого, заявило високопоставлене джерело DW у структурах Євросоюзу.

За словами чиновника, ЄС зараз працює над новими санкціями щодо Білорусі, включно з економічними обмежувальними заходами. Він уточнив, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 21 лютого рішення за новими санкціями проти режиму Олександра Лукашенка не очікується.

"Так, ми розглядаємо санкції проти Білорусі, якщо вона братиме участь у атаці проти України", - заявив високопосадовець. Він нагадав, що 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти Лукашенка за сфальсифіковані вибори президента та за внутрішні репресії. У 2021 році ЄС запровадив санкції також за примусову посадку літака Ryanair і за використання мігрантів для тиску на Європу. "Тепер ми на третій главі цієї епопеї. А саме, що Лукашенко надає Росії територію своєї країни, якою він нелегітимно править, для потенційної агресії проти України", - додало джерело.

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Як відомо, спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість" проходять зараз на території Білорусі, яка є найзручнішим плацдармом для можливого наступу на Київ. Навчання повинні завершитися 20 лютого. У Мінську запевняють, що після завершення маневрів територію країни залишать усі солдати та техніка військ РФ.