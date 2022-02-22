США накладають санкції на російський суверенний борг та еліти

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Президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти російських еліт і двох російських банків, а також про обмеження на фінансування суверенного боргу РФ та роботу над зупинкою "Північного потоку-2".
Президент США Джо Байден увечері вівторка, 22 лютого, оголосив про перший пакет санкцій проти Російської Федерації з огляду на ескалацію агресії проти України, зокрема через визнання президентом РФ Володимиром Путіним "незалежності" самопроголошених утворень під назвами Донецької і Луганської "народних республік".
"Хто дав право Путіну проголошувати нові так звані країни на території, що належить його сусідам? Це кричуще порушення міжнародного права, яке вимагає жорсткої відповіді міжнародної спільноти", - наголосив Байден.
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З 23 лютого США запровадять персональні санкції проти російських еліт та членів їхніх родин. Конкретних імен Байден не озвучив.
Також Сполучені Штати накладають санкції на дві російські фінансові установи - банки "ВЕБ.РФ" і "Військово-Промисловий Банк".
Крім того, накладаються санкції на суверенний борг РФ. Це означає, що Росія не матиме доступу до західних джерел обслуговування своїх боргових зобов'язань, а також не зможе залучати кошти шляхом продажу облігацій на американських та європейських фінансових ринках.
Байден також заявив, що Вашингтон працює з урядом Німеччини над тим, щоби робота в рамках проєкту "Північний потік-2" була призупинена. Президент США додав, що американський уряд готовий до розширення обмежувальних заходів, якщо Росія продовжить вторгнення на українську територію.
Байден наголосив, що США продовжуватимуть надавати Україні військову підтримку.
До того ж, у відповідь на те, що російські війська продовжують залишатися в Білорусі, Вашингтон ухвалив рішення про посилення контингенту в країнах Балтії - Естонії, Литві та Латвії. Хочу прояснити - це абсолютно оборонні заходи з нашого боку. Ми не маємо жодних намірів воювати з Росією", - наголосив Байден. Президент США наголосив, що Вашингтон боротиметься за "кожен дюйм" території НАТО.