США накладають санкції на російський суверенний борг та еліти

Президент США Джо Байден увечері вівторка, 22 лютого, оголосив про перший пакет санкцій проти Російської Федерації з огляду на ескалацію агресії проти України, зокрема через визнання президентом РФ Володимиром Путіним "незалежності" самопроголошених утворень під назвами Донецької і Луганської "народних республік".

"Хто дав право Путіну проголошувати нові так звані країни на території, що належить його сусідам? Це кричуще порушення міжнародного права, яке вимагає жорсткої відповіді міжнародної спільноти", - наголосив Байден.

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Які санкції вводять США

З 23 лютого США запровадять персональні санкції проти російських еліт та членів їхніх родин. Конкретних імен Байден не озвучив.

Також Сполучені Штати накладають санкції на дві російські фінансові установи - банки "ВЕБ.РФ" і "Військово-Промисловий Банк".

Крім того, накладаються санкції на суверенний борг РФ. Це означає, що Росія не матиме доступу до західних джерел обслуговування своїх боргових зобов'язань, а також не зможе залучати кошти шляхом продажу облігацій на американських та європейських фінансових ринках.

Байден також заявив, що Вашингтон працює з урядом Німеччини над тим, щоби робота в рамках проєкту "Північний потік-2" була призупинена. Президент США додав, що американський уряд готовий до розширення обмежувальних заходів, якщо Росія продовжить вторгнення на українську територію.

Посилення контингенту в країнах Балтії

Байден наголосив, що США продовжуватимуть надавати Україні військову підтримку.

До того ж, у відповідь на те, що російські війська продовжують залишатися в Білорусі, Вашингтон ухвалив рішення про посилення контингенту в країнах Балтії - Естонії, Литві та Латвії. Хочу прояснити - це абсолютно оборонні заходи з нашого боку. Ми не маємо жодних намірів воювати з Росією", - наголосив Байден. Президент США наголосив, що Вашингтон боротиметься за "кожен дюйм" території НАТО.