Війська РФ залишаться у Білорусі для продовження навчань

Російські війська залишаться на території Білорусі для продовження спільних військових навчань "Союзна рішучість - 2022" з огляду на "нарощування військової активності біля зовнішніх рубежів" Союзної держави Росії та Білорусі та загострення ситуації на Донбасі. Про це у неділю, 20 лютого, у Telegram-каналі повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

"У зв'язку з нарощування військової активності біля зовнішніх рубежів Союзної держави, а також загостренням ситуації на Донбасі президенти Республіки Білорусь та Російської Федерації ухвалили рішення продовжити перевірку сил реагування Союзної держави", - йдеться у повідомленні.

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Він зазначив, що надалі відпрацьовуватимуться етапи оборони Союзної держави, які не вдалося детально пропрацювати під час попередній етапів навчань.

Вектор навчань залишається незмінним - забезпечити адекватне реагування та деескалацію військових приготувань поблизу кордонів Білорусі та Росії, додав білоруський міністр оборони.

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Навчання Росії й Білорусі мали завершитися 20 лютого

Спільні російсько-білоруські масштабні маневри "Союзна рішучість - 2022" розпочалися на території Білорусі 10 лютого. Вони мали продовжуватися 10 днів і завершитися 20 лютого.

Для них з Росії до Білорусі було переміщено тисячі солдатів, а також винищувачі Су-35, системи ПРО С-400 "Тріумф" та "Панцир-С", бронетехніка та артилерія. Маневри відбуваються на чотирьох білоруських полігонах ("Брестський", "Гозький", "Обуз-Лісновський" та "Осиповицький"), у низці ділянок місцевості, також у них залучено чотири аеродроми - у Барановичах, Лунинці, Ліді та Мачулищах.

З огляду на ці навчання, у межах яких відбувається концентрація російських військових поблизу північних кордонів України, а також через суттєве скупчення військ РФ поблизу східних кордонів України і в анексованому Росією Криму склалась ситуація, яку Київ і Захід оцінюють як підготовку до можливого вторгнення РФ до України. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що вторгнення Росії в Україну може початися "будь-якої миті".