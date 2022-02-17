Лукашенко погрожує розміщенням у Білорусі ядерної зброї

Влада Білорусі піде на розміщення ядерної зброї на території країни у разі загроз з боку Заходу. Про це заявив правитель Білорусі Олександр Лукашенко у четвер, 17 лютого, після ознайомлення з перебігом російсько-білоруських військових навчань.

"У разі необхідності, якщо безглузді, глупі кроки вчинять наші противники і суперники, ми розмістимо не тільки ядерну, а ще й над'ядерну, перспективну зброю, щоб захистити свою територію", - заявив Лукашенко, якого цитує державна агенція "БелТА". Він однак зауважив, що якщо загроз з боку Заходу не буде, то й питання про ядерну зброю в Білорусі не поставатиме.

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Лукашенко підтримає Путіна з визнанням "ЛДНР"

Водночас Лукашенко наголосив на відсутніості необхідності у створенні російських військових баз в Білорусі. Він однак звернув увагу, що спільні з Росією військові навчання продемонстрували, як за 10-12 днів перекидається "велика кількість військ і техніки з Далекого Сходу до Білорусі". Лукашенко нагадав про спільне угруповання військ у складі 65 тисяч осіб та можливу мобілізацію ще 200 тисяч осіб.

Крім того, Лукашенко заявив про готовність визнати разом з Росією самопроголошені на Сході України "ДНР" і "ЛНР". Він зазначив, що домовився з Путіним, "як вчинити" у цьому питанні. "Це буде спільне рішення", - попередив Лукашенко.

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Як повідомлялось, з 10 до 20 лютого на території Білорусі проходять спільні з Росією навчання "Союзна рішучість-2022", в рамках яких з РФ масово перекинуті військові та техніка. З огляду на скупчення російських військ і поблизу східних кордонів України, Захід не виключає напад на Україну усіма цими силами. У відповідь на це, східні члени НАТО посилюють присутність військ Альянсу на своїй території, а низка країн здійснює поставки озброєнь до України. Москва заперечує агресивні плани щодо України. Однак на тлі протистояння Держдума РФ звернулась до Путіна з проханням визнати самопроголошені на Сході України у 2014 році "республіки", що спричинило новий розвиток кризи.

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