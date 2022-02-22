Які санкції Євросоюз погодив за визнання Росією "ЛДНР"

Євросоюз запровадить великий пакет санкцій за визнання Росією незалежності сепаратистських утворень на Донбасі. Про це на засіданні у вівторок, 22 лютого, домовилися міністри закордонних справ країн ЄС. "Цей пакет санкцій, погоджений одноголосно державами ЄС, завдасть Росії шкоди, від нього буде дуже боляче", - попередив верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання в Парижі.

"Зараз особливо небезпечний для Європи час. Підписавши укази про визнання так званих "народних республік" Донецька та Луганська, Путін підриває суверенітет України. А рішення відправити так звану "миротворчу місію", тобто ввести в Україну війська, є відвертою ескалацією агресії Росії проти України", - зазначив Боррель.

Жозеп Боррель і Жан-Ів Ле Дріан анонсували санкції ЄС за визнання Росією "ЛДНР"

Це засідання Ради ЄС було неформальним, тобто на ньому не могли ухвалювати юридичні рішення. Тому міністри дали поки політичну згоду на санкції. Остаточно ухвалити їх планують найближчими днями. Набудуть чинності вони одразу після їхньої публікації.

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Що включатиме пакет санкцій ЄС за визнання "ЛДНР"

І хоча санкції поки остаточно не запроваджені, Боррель розповів, що вони включатимуть. Перший вид заходів - персональні санкції. Цього разу список буде незвично довгим. За словами глави європейської дипломатії, до нього потраплять 351 депутат Держдуми, який голосував за звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність ОРДЛО.

Компанію їм складуть ще 27 фізичних і юридичних осіб, "котрі грають роль у підірванні чи створенні загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", зазначив Боррель. Він уточнив, що серед них будуть зокрема представники оборонного сектора, які грали роль у "вторгненні та дестабілізації" України, а також банки, котрі фінансують операції в ОРДЛО. Їхні імена та назви стануть відомі лише після публікації рішення про санкції.

Другий вид - це фінансові санкції. Вони мають обмежити доступ російської держави та уряду до капіталу в ЄС, до фінансових ринків і послуг. Ціль цього - "обмежити фінансування політики ескалації та агресії", говориться у пропозиції санкцій, опублікованій у вівторок президентами Європейської Ради Шарлем Мішелем і Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Третій вид санкцій стосуватиметься торгівлі ЄС з сепаратистськими утвореннями на Донбасі. Це будуть заходи, подібні до запроваджених щодо Криму санкцій.

Крім цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вирішив призупинити сертифікацію "Північного потоку-2".

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Які санкції ЄС залишив у запасі для Росії?

Про те, що на Росію чекають санкції за визнання сепаратистських утворень на Донбасі, заявив Жозеп Боррель ще увечері 21 лютого. Двома годинами пізніше президенти Європейської Ради Шарль Мішель і Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробили спільну заяву, де підтвердили слова Борреля: "Євросоюз відреагує запровадженням санкцій проти причетних до цього незаконного акту".

Анналена Бербок (фото з архіву)

Ця заява натякала на те, що поки санкції будуть лише персональними. Утім, у вівторок швидко стало зрозуміло, що вони також будуть економічними. "Зараз важливі дві речі. По-перше, подати чіткий сигнал "стоп", який означає, що ці дії (Росії. - Ред.) є неприйнятними. По-друге, запобігти подальшій ескалації", - зазначила в Парижі глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Тобто, ЄС вдався поки лише до частини пакета санкцій, розробленого, аби переконати владу Росії утриматися від подальшої військової агресії проти України. Решту він залишив у запасі як засіб стримування. За словами Борреля, під питанням залишається, що відбуватиметься далі. "Ми боїмося, ми думаємо, що ця історія не завершилася (…) Ми зберігаємо "набої" у запасі, щоб продовжити запроваджувати санкції за поведінку Росії, якщо це буде необхідно", - застеріг глава дипломатії ЄС.

Що ж залишили в запасі? Весь пакет можливих санкцій тримають у таємниці, проте одним з найпотужніших інструментів, який називали в ЄС, є заборона на постачання до Росії високотехнологічних товарів.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, виступаючи разом з Боррелем, заявив, що двері дипломатії залишаються відкритими. Однак і представник французької дипломатії, яка зробила велику ставку на переговори з Росією, визнав: "Але всі дипломатичні зусилля останніх тижнів і днів натикалися на стіну".