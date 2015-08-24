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Фуміо Кісіда
Тема
Фуміо Кісіда - японський політик, прем'єр-міністр Японії з 2021 року.
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Новини
1 год. тому
1 год. тому
Генсек НАТО: РФ просила летальну допомогу в Китаю (онлайн)
2 год. тому
2 год. тому
Історичний візит: Прем'єр Японії Кісіда приїхав в Україну
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Докладно
Японія обурена заявою російського дипломата щодо Курил
Японія обурена заявою російського дипломата щодо Курил
У Токіо вважають неприйнятними слова російського дипломата, що Москва не повернеться до переговорів щодо Курил.
04.09.2015
4 вересня 2015 р.
Прем'єр Японії обурений візитом Медведєва на Курили
Прем'єр Японії обурений візитом Медведєва на Курили
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловив своє обурення візитом очільника уряду РФ на один з Курильських островів.
24.08.2015
24 серпня 2015 р.
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