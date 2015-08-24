  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза

Фуміо Кісіда

Тема

Фуміо Кісіда - японський політик, прем'єр-міністр Японії з 2021 року.

Пропустити розділ Новини

Новини

1 год. тому

Генсек НАТО: РФ просила летальну допомогу в Китаю (онлайн)

2 год. тому

Історичний візит: Прем'єр Японії Кісіда приїхав в Україну

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Японія

Японія обурена заявою російського дипломата щодо Курил

Японія обурена заявою російського дипломата щодо Курил

У Токіо вважають неприйнятними слова російського дипломата, що Москва не повернеться до переговорів щодо Курил.
4 вересня 2015 р.
Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе

Прем'єр Японії обурений візитом Медведєва на Курили

Прем'єр Японії обурений візитом Медведєва на Курили

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловив своє обурення візитом очільника уряду РФ на один з Курильських островів.
24 серпня 2015 р.