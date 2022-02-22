Канада відрядила солдатів в Європу і запровадила санкції проти РФ

Канада запроваджує низку економічних санкцій проти Росії, заявив у середу, 23 лютого, прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

"Незаконні дії Росії в Україні - це атака на демократію та загроза миру в усьому світі. Не помиляйтеся: це чергове вторгнення до суверенної держави. У координації з союзниками та партнерами Канада відповідає першим раундом економічних санкцій", - написав Трюдо у Twitter.

Також прем'єр-міністр повідомив, що Канада направила додаткові війська для зміцнення сил НАТО. "Ми також надсилаємо до 460 додаткових членів Канадських збройних сил для посилення НАТО. Це передбачає відправлення додаткових військ до Латвії", - заявив він, додавши, що в регіон спрямують додатковий фрегат та морський патрульний літак.

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Друга партія летальної зброї

Також у середу в Україну прибула друга партія військової допомоги від Канади, повідомила глава міноборони Канади Аніта Ананд.

"Здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів", - заявила Ананд. Міністерка наголосила, що подальше вторгнення Росії в Україну є абсолютно неприйнятним. "Ми й надалі будемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність", - підкреслила вона.

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Визнання Росією "ЛДНР"

Росія визнала "незалежність" самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" 21 лютого. Як заявив президент РФ Володимир Путін - у межах Донецької та Луганської областей України. Рада Федерації РФ дозволила президентові використати армію на сході України, біля кордонів якої вже зосереджено потужне угруповання російських військ. У зв'язку з цим на Заході побоюються розростання воєнного конфлікту. Київ та світова спільнота різко засудили грубе порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Європейський Союз, Великобританія, США, Японія, Австралія та Канада ухвалили рішення про нові санкції щодо Росії.