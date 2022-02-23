Генсек ООН про російські війська на Донбасі: "Вони не миротворці"

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерріш назвав дії Росії з визнання "ЛДНР" порушенням територіальної цілісності та суверенітету України. Про це генсек ООН заявив у середу, 23 лютого. За його словами, дії Росії суперечать принципам Статуту ООН та є ударом по мінським угодам.

"Принципи статуту ООН - це не ресторанне меню. Їх не можна застосовувати вибірково. Країни-члени прийняли їх усі та мають виконувати всі з них", - заявив Гутерріш.

Також Генсек ООН відзначив, що введення російських військ на територію Донецької та Луганської областей не буде операцією з підтримки миру. "Коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не є безсторонніми миротворцями. Вони взагалі не миротворці», - сказав Гутерріш.

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Росія: Гутерріш зробив заяву, яка не відповідає його статусу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував заяву генсека ООН Гутерріша, заявивши, що його вислови не відповідають повноваженням відповідно до Уставу ООН. Це він зробив у середу, 23 лютого, під час зустрічі з Гейром Педерсеном, посланником ООН в Сирії.

"На наш превеликий жаль, генеральний секретар ООН, представником якого ви є, виявився схильним до тиску з боку Заходу та днями зробив кілька висловлювань з приводу подій на сході України, які не відповідають його статусу та повноваженням відповідно до Уставу ООН", - сказав він.

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Визнання Росією "Л ДНР"

Росія визнала "незалежність" самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" 21 лютого. Як заявив президент РФ Володимир Путін - у межах Донецької та Луганської областей України. Рада Федерації РФ дозволила президентові використати армію на сході України, біля кордонів якої вже зосереджено потужне угруповання російських військ. У зв'язку з цим на Заході побоюються розростання воєнного конфлікту. Київ та світова спільнота різко засудили грубе порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Європейський Союз, Великобританія, США, Японія, Австралія та Канада ухвалили рішення про нові санкції щодо Росії.