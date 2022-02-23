Bloomberg повідомив про мільярдні втрати російських олігархів

За даними агентства Bloomberg, через ескалацію російсько-українського конфлікту російські олігархи з початку 2022 року втратили мільярди доларів. Сукупний статок 23 найбагатших росіян скоротився на 32 мільярди доларів - із 375 мільярдів наприкінці 2021 року до 343 мільярдів на цей момент, повідомляє Bloomberg у середу, 23 лютого.

Статки Тимченка скоротились на третину

Зокрема, Геннадій Тимченко, який очолює список російських мільярдерів, утратив майже третину своїх статків. Капітал члена ради директорів "Сібура" та "Новатека", а також друга президента РФ Володимира Путіна з початку року скоротився до 16 мільярдів доларів, підрахувало агентство.

За даними Bloomberg, статки ще одного акціонера "Новатека" Леоніда Міхельсона з початку року скоротились на 6,2 мільярда доларів, а голови "Лукойла" Вагіта Алекперова - на 3,5 мільярда.

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Санкції щодо росіян з оточення Путіна

Скорочення капіталу російських олігархів може посилитись у зв'язку із запровадженням проти них західних санкцій, відзначає далі агентство. Напередодні Великобританія оголосила про введення штрафних заходів щодо російських олігархів та п'яти російських банків. До чорного списку у зв'язку із визнанням Росією самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" потрапили Геннадій Тимченко, Борис та Ігор Ротенберги. Зазначені російські фізичні та юридичні особи "мають стратегічне значення для Кремля", заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Президент США Джо Байден також запровадив персональні санкції проти російських громадян з оточення Путіна, а також штрафні заходи щодо державної корпорації розвитку "ВЭБ.РФ" (Раніше "Внешэкономбанк") та "Промсвязьбанку" (ПСБ). До санкційного списку потрапили Денис Бортніков, заступник президента банку ВТБ та син глави ФСБ Олександра Бортнікова. Петро Фрадков, заступник ПСБ та син колишнього прем'єр-міністра РФ, ексглави Служби зовнішньої розвідки Михайла Фрадкова, та Володимир Кирієнко, гендиректор техкорпорації VK, яка володіє соціальною мережею "Вконтакте", син заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

Санкції проти Росії за визнання "ДНР" й "ЛНР" також вводить Євросоюз.

Визнання Росією "ЛДНР"

Росія визнала "незалежність" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" 21 лютого. Як заявив президент РФ Володимир Путін, у межах Донецької та Луганської областей України. Рада Федерації РФ дозволила президентові використати армію на сході України, біля кордонів якої вже зосереджено потужне угруповання російських військ. У зв'язку з цим на Заході побоюються розростання воєнного конфлікту. Київ та світова спільнота різко засудили грубе порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

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