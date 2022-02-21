 Ринок акцій РФ пережив максимальне падіння з часів анексії Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2022

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Новини

Ринок акцій РФ пережив максимальне падіння з часів анексії Криму

Індекс Московської біржі за результатами торгів утратив 10,5 відсотка, що є максимумом із березня 2014 року. Обвал на ринку стався на тлі визнання Росією самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Красна площа в Москві

Красна площа в Москві

Російський фондовий ринок у понеділок, 21 лютого, обвалився максимальними темпами за останні вісім років на тлі можливого вторгнення в Україну.

За підсумками основних торгів рублевий індекс Московської біржі впав на 10,5 відсотка, продемонструвавши найбільше зниження за день у відсотковому вираженні з березня 2014 року, коли Росія анексувала український півострів Крим.

Падіння індикатора під час торгів перевищувало 14 відсотків, що є максимальним із листопада 2008 року. Доларовий індекс за підсумками основної сесії втратив 13,2 відсотка. Впродовж дня він опускався більш ніж на 17 відсотків - максимально з жовтня 2008 року. 
 

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Падіння фондових індексів пришвидшилось після того, як керівники самопроголошених на непідконтрольних Києву територіях Донбасу утворень під так званими назвами Донецької і Луганської "народних республік" звернулись до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати їхню "незалежність".

"У випадку збройного конфлікту російські активи подешевшають значно більше, ніж зараз”, - сказав керівник відділу портфельної стратегії в TD Securities Крістіан Маджио, якого цитує Bloomberg.

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