Україна звернулась до Радбезу ООН щодо гарантування безпеки

Україна направила запит до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) з вимогою негайно провести консультації щодо зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки країни, повідомив у понеділок, 21 лютого, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"На доручення президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України", - написав міністр у Twitter.

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї підписали в Будапешті 1994 року. В його тексті США, Великобританія і Росія схвалили відмову України від ядерної зброї в обмін на безпекові гарантії. У шостій статті договору йдеться, що Україна, РФ, Великобританія і США "будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань".

Зеленський ініціював консультації держав-гарантів

19 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ тричі з 2014 року намагався скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму, і всі спроби були безуспішними.

"Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я, як президент, вперше. Але і Україна, і я, робимо це в останнє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів", - заявив він.

В понеділок Зеленський зазначив, що не бачить жодних ознак деескалації з боку Росії. "Безпекова ситуація залишається напруженою, чисельність наземного угруповання збройних сил РФ на українському напрямі становить близько 150 тисяч осіб", - цитує його Офіс президента.

Крок Росії до визнання "ЛДНР"

У понеділок президент РФ Володимирі Путін провів засідання Ради безпеки щодо ситуації на Донбасі. Всі його учасники за визнання "незалежності" самопрроголошених утворень на непідконтрольній Києву території під так званими назвами Донецької і Луганської "народних республік". За підсумком засідання Путін заявив, що рішення буде прийняте сьогодні.

Перед цим, 17 лютого, на Донбасі різко загострилась ситуація. 18 лютого ватажки самопроголошених утворень оголосили за погодженням з російським керівництвом масову евакуацію з Донбасу до Ростовської області РФ дітей, жінок і людей похилого віку. Як виявилось, відповідне відеозвернення вони записали ще 16 лютого - до загострення ситуації. Також вони оголосили загальну мобілізацію чоловіків під приводом начебто запланованого "наступу" Збройних сил України.

19 лютого російські слідчі порушили кримінальну справу через нібито обстріл прикордонної території Ростовської області з боку України, а 21 лютого Федеральна служба безпеки РФ заявила, що снаряд з території України начебто зруйнував прикордонний пост у Ростовській області. Україна такі заяви називає відвертою брехнею і свідомою провокацією.

Західна розвідка кілька тижнів поспіль попереджала, що Росія готує провокації та надумані приводи, аби здійснити наступ на українські території. Москва агресивні наміри заперечує, хоча, як свідчать дані аналітиків, продовжує накопичувати війська біля українських кордонів. Україна відкидає можливість проведення будь-яких наступальних операцій на Донбасі та підготовку до нападу.