РФ звинувачує Україну в обстрілі прикордонного посту, Київ заперечує

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Російської Федерації заявила в понеділок, 21 лютого, що снаряд, випущений з території України, повністю зруйнував місце несення служби прикордонних загонів у Ростовській області, розташоване за 150 метрів від російсько-українського кордону.

Постраждалих немає, повідомив офіційний сайт відомства.

Київ звинувачує РФ у провокації

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) назвала заяву російської сторони "свідомою і відвертою провокацією". "Не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області", - зауважують прикордонники і додають, що Ростовська область РФ межує як з контрольованою українською владою територією Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої становить понад 400 кілометрів.

Прикордонники зазначають, що офіційно російська сторона не інформувала українську про нестандартні ситуації. "Водночас, окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що може йтися про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області", - йдеться у повідомленні на сайті ДПСУ.

Читайте також: Штаб ООС повідомляє про провокацію: бойовики обстріляли Луганськ

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов на брифінгу в понеділок назвав заяви російської ФСБ "фантазіями". "Наші військові можуть вести вогонь у відповідь тільки у тому разі, якщо є загроза життю наших військових. Ми не ведемо ці обстріли. Ми до цих обстрілів не маємо ніякого відношення. Ми попереджували, що вони можуть фантазувати скільки завгодно і робити все, що завгодно - ми і світ до цього готові", - сказав він.

Данілов додав, що "бажання РФ спровокувати Україну на активні дії не вийдуть".

Друга заяви РФ про обстріл Ростовської області

16 лютого на Донбасі різко загострилася ситуація, коли з боку непідконтрольних Києву територій Луганської області снаряд влучив у дитячий садок в Станиці Луганській.

18 лютого ватажки самопроголошених утворень під так званими назвами Донецької та Луганської "народних республік" оголосили за погодженням з російським керівництвом масову евакуацію з Донбасу до Ростовської області РФ дітей, жінок і людей похилого віку, а також загальну мобілізацію чоловіків.

19 лютого Слідчий комітет РФ порушив справу про нібито обстріл з території України прикордонної території Ростовської області. У Києві ці заяви назвали "брехнею і провокацією".

Україна та Захід неодноразово попереджували про можливі провокації з боку РФ і проросійських бойовиків задля звинувачення в них української сторони та створення приводу для нового вторгнення.



Читайте також: На Донбасі готують провокації з обстрілами житла цивільних - українська розвідка

