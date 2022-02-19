 Звернення очільників ″ДНР″ та ″ЛНР″ про евакуацію записали завчасно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2022

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Новини

Звернення очільників "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію записали завчасно

Bellingcat із посиланням на метадані відео ватажків "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію повідомив, що їх записали 16 лютого. При цьому Пушилін заявив, що евакуація проводилася 18 лютого.

Денис Пушилін під час оголошення масової евакуації жителів до РФ

Денис Пушилін під час оголошення "масової евакуації жителів до РФ"

Відеозвернення очільників сепаратистських утворень "Донецької народної республіки" ("ДНР") та "Луганської народної республіки" ("ЛНР") Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника, в яких вони оголошують про евакуацію населення до Росії, записали заздалегідь - 16 лютого. Про це повідомив Арік Толер, який працює у Bellingcat і займається перевіркою новин щодо конфлікту на Сході України.

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"Глава "ЛНР" розмістив відео про евакуацію в держЗМІ, проте метадані показують, що файл було створено два дні тому (у Telegram метадані зберігаються)", - написав Арік Толер у Twitter. Запис Пасічника розміщено у Telegram-каналі "ЛуганскИнформЦентр".

"Відео Пушиліна також записано 16 лютого", - додав Толер.

При цьому сам Пушилін у зверненні до жителів "ДНР" каже: "Від сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий, централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку".

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Конфлікт довкола України

Упродовж останніх днів на Донбасі різко погіршилася ситуація на тлі нарощування російських військ біля кордонів України. Київ та сепаратисти закидають одне одному ескалацію напруженості. У центрі Донецька 18 лютого вибухнув автомобіль.

За останні місяці відносини між Росією та Заходом різко загострилися через концентрацію російських військ на кордонах України. Наприкінці 2021 року з'явилися перші повідомлення про те, що РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців. За останні місяці, за оцінкою США, Росія збільшила війська біля України до 190 тисяч. Захід вважає, що Росія готова до нового вторгнення в Україну, і погрожує їй жорсткими санкціями у відповідь. Москва заперечує наявність таких планів та звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Ціла серія міжнародних переговорів та візитів західних політиків до Москви з метою розрядити ситуацію та досягти дипломатичного вирішення конфлікту не принесла конкретних результатів.

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