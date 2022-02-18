У самопроголошених "ЛДНР" оголосили евакуацію жителів у РФ

Ватажки самопроголошених утворень на непідконтрольній Києву частині Донбасу під назвами так званих Донецької та Луганської "народних республік" оголосили в п'ятницю, 18 лютого, "масову евакуацію жителів до Російської Федерації", повідомляють з посиланням на їхні відеозвернення російські ЗМІ.

"Централізований виїзд" у Ростовську область, в першу чергу, дітей, жінок і людей похилого віку оголосили начебто від сьогодні "за домовленістю з керівництвом РФ" під приводом ризику "наступу" української армії.

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Тим часом речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив російським журналістам, що "не знає, що зараз відбувається" на Донбасі, та "не володіє інформацією", чи погоджено це з російською стороною.

Україна заперечує "наступ"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на поширювану інформацію щодо "наступу". "Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України (...) на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню", - написав він у Twitter.

Загострення на Донбасі

17 лютого на Донбасі раптово загострилась ситуація. Штаб Операції об'єднаних сил (ООС) зафіксував за добу 60 порушень режиму припинення вогню з боку непідконтрольних територій, 43 з яких - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів були поранені двоє українських військових та двоє цивільних осіб.

Серед іншого, снаряд потрапив у будівлю дитячого садка в Станиці Луганській, в якій перебували 20 дітей та 18 працівників. Троє співробітників дитсадка постраждали - отримали контузії. Ушкоджень зазнала і комунальна інфраструктура - половина населеного пункту лишилась без електрики. Цивільне населення евакуювали в укриття.

Станом на 14 годину п'ятниці зафіксували 45 порушень режиму тиші, з яких 34 - із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.

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Привід для вторгнення

Захід не підтверджує заяви РФ про відведення частини військ від кордонів України і, навпаки, заявляє про продовження нарощування Росією військового контингенту в регіоні. За оцінками США, загроза нового вторгнення РФ в Україну зберігається і є дуже високою найближчими днями. У США кажуть, що РФ може напасти в будь-який момент під надуманим приводом. У цьому контексті занепокоєння Вашингтона викликали слова президента РФ Володимира Путіна про "геноцид" на Донбасі.

Тим часом естонська розвідка говорить про велику ймовірність ескалації на Донбасі, за якої Росія зможе заперечувати свою участь у бойових діях, що дозволить їй уникнути санкцій Заходу.

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