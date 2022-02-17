Україна закликає партнерів негайно засудити обстріл Станиці Луганської з боку бойовиків непідконтрольних Києву територій Донбасу, повідомив у четвер, 17 лютого, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - написав міністр у Twitter.

Результат обстрілу дитсадка

У четвер снаряди незаконних збройних формувань потрапили в будівлю дитячого садка в Станиці Луганській, в якій перебували 20 дітей та 18 працівників. Троє співробітників дитсадку постраждали - дві жінки та чоловік отримали контузії.

Внаслідок обстрілу також були пошкоджені шибки вікон локомотивного депо Кіндрашівська-Нова та локомотив, частково зруйнований склад на території депо. За попередньою інформацією, працівники акціонерного товариства "Укрзалізниця" не постраждали.

Ушкоджень зазнала і комунальна інфраструктура - половина населеного пункту лишилась без електрики. Цивільне населення евакуювали в укриття.

Зеленський з зони ООС подзвонив президенту Євроради

Тим часом президент України Володимир Зеленський зранку в четвер відправився катерами в район проведення Операції об'єднаних сил (ООС), де ознайомився з порядком бойового патрулювання та охорони державного кордону морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.

З Маріуполя він зателефонував президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю. "Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської", - написав Зеленський у Twitter.

Обстріл дитсадка президент назвав "великою провокацією" та наголосив на важливості того, щоб дипломати і Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) залишалися в Україні. "Їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші", - написав Зеленський.

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Загострення на Донбасі

За даними штабу ООС, станом у четвер незаконні збройні формування 29 разів порушили режим припинення вогню, 27 - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, зокрема артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ) отримав поранення. Його госпіталізували зі станом здоров'я середньої важкості. Також, за попередньою інформацією, поранені двоє цивільних осіб.

Представники непідконтрольних Києву територій звинувачують у порушенні тиші українських військових і говорять, що "ведуть вогонь у відповідь". Натомість в штабі ООС кажуть, що бойовики застосовують "пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії". Українські військові вказали, що "відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника".

DW звернулася за коментарем до ОБСЄ та очікує відповіді.

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Загроза нового нападу РФ на Україну

Захід не підтверджує заяви РФ про відведення частини військ від кордонів України і заявляє про продовження Росією нарощування збройних сил в регіоні та збереження загрози нового вторгнення РФ в Україну.

США вважають, що Росія може напасти в будь-який момент під надуманим приводом. У цьому контексті їхнє занепокоєння викликали слова президента РФ Володимира Путіна про "геноцид" на Донбасі.

Естонська розвідка говорить про велику ймовірність ескалації на Донбасі: так Росія зможе заперечувати свою участь у бойових діях, що дозволить їй уникнути санкцій Заходу.