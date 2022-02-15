 Шольц у Москві: Зеленський пообіцяв обговорення статусу Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2022

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Новини

Шольц у Москві: Зеленський пообіцяв обговорення статусу Донбасу

Під час візиту до Москви для переговорів з Володимиром Путіним канцлер Німеччини повідомив, що Володимир Зеленський пообіцяв йому предметне обговорення законодавчого надання Україною "особливого статусу" Донбасу.

Володимир Путін (л) і Олаф Шольц

Володимир Путін (л) і Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявляє, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв йому предметне обговорення законодавчого надання так званого "особливого статусу" непідконтрольним Києву територіям Донецької та Луганської областей. Про це Шольц повідомив на спільній пресконференції з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві у вівторок, 15 лютого.

"Добре, що президент Зеленський вчора твердо пообіцяв, що в рамках тристоронньої контактної групи (...) дуже скоро будуть всі передбачені законопроєкти: щодо статусу  східної України, змін до Конституції і підготовки виборів", - сказав він. Шольц додав, що просив Зеленського наділити переговірників відповідним мандатом "для того, щоб досягнути прогресу".

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Днем раніше на спільній пресконференції з Зеленським у Києві Шольц сказав:  "Президент ще раз запевнив під час нашої розмови, що надасть законопроєкти щодо особливого статусу, зміни до Конституції та виборчого права". 

Українська сторона цю інформацію не коментувала. DW звернулася за коментарем до Офісу президента України та очікує відповіді.

Законопроєкти, про які говорить Шольц, передбачені мінськими угодами. Втім, Україна наполягає спершу на виконанні Росією безпекових частин домовленостей, а вже тоді на переході до політичних зі свого боку. 

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Олаф Шольц: Очікуємо від Росії кроки з деескалації (14.02.2022)

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Візит Шольца до Москви: що канцлер ФРН може запропонувати Путіну?

Одні називають візит канцлера ФРН до Москви ледь не буденним, інші - останнім шансом відвернути війну, треті вважають, що Шольц має щось запропонувати Путіну заради збереження миру в Європі.  

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Як і президент Франції Еммануель Макрон канцлер ФРН Олаф Шольц відмовився здавати ПЛР-тест у російських медиків і проводить переговори з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві за чотириметровим столом.  

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