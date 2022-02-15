Канцлер Німеччини відмовився від ПЛР-тесту в РФ перед зустріччю з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у вівторок, 15 лютого, відмовився від пропозиції російської сторони зробити йому тест на коронавірус перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним. Замість цього він здав ПЛР-тест, необхідний для допуску в Кремль, у німецького лікаря, який працює при посольстві ФРН в Москві.

В оточенні канцлера повідомили, що німецька сторона запросила представників органів охорони здоров’я Росії бути присутніми під час тесту Шольца. Весь комплект для проведення тесту привезли з Німеччини.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам, що відмова Шольца від тестування російськими медиками ніяк "не вплине на характер зустрічі, її змістовність чи тривалість", водночас переговори відбуватимуться "на більшій, ніж зазвичай, відстані". "У всіх сторін є свої протоколи, є свої побажання, і ми з абсолютною повагою та розумінням ставимося до тих протоколів, які є у наших партнерів із ФРН", - сказав він.

Як свідчать фотографії, Шольц і Путін проводять переговори за чотириметровим столом, сидячи на відстані.

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Путін і Макрон у Кремлі

Минулого тижня за цим же столом Путін провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. За повідомленням ЗМІ з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, лідерів посадили на великій відстані через відмову Макрона здавати ПЛР-тест російським медикам.

Таким чином у Парижі начебто хотіли не допустити, щоб Кремль отримав ДНК французького президента. Журналістам розповіли на умовах анонімності, що Макрону надали дві опції - здати ПЛР-тест і спілкуватися з Путіним на короткій відстані або дотримуватися суворішої соціальної дистанції.

В центрі уваги перемовин Макрона і Шольца з Путіним - криза навколо України. Останнім часом США попереджають про ймовірне вторгнення російських військ до України, яке за даними розвідки може розпочатися ще до завершення Зимової Олімпіади 20 лютого. ЗМІ писали з посиланням на обізнані джерела, що це може трапитися 16 лютого. Росія публічно заперечує ці повідомлення.

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