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Особливий статус Донбасу

Особливий статус Донбасу визначається спеціальним законом, ухваленим Верховною Радою 2014 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "особливий статус Донбасу".

"Особливий статус" Донбасу, точніше "особливий статус" окремих районів Луганської та Донецької областей, які 2014 року були захоплені проросійськими сепаратистами та бойовиками, визначається спеціальним законом України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шольц у Москві: Зеленський пообіцяв обговорення статусу Донбасу

Шольц у Москві: Зеленський пообіцяв обговорення статусу Донбасу 15.02.2022

Під час візиту до Москви для переговорів з Володимиром Путіним канцлер Німеччини повідомив, що Володимир Зеленський пообіцяв йому предметне обговорення законодавчого надання Україною "особливого статусу" Донбасу.
Верховна Рада на рік подовжила дію закону про особливий статус ОРДЛО

Верховна Рада на рік подовжила дію закону про особливий статус ОРДЛО 02.12.2021

Депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до кінця 2022 року.
ЗМІ опублікували нові плівки Суркова-Медведчука

ЗМІ опублікували нові "плівки Суркова-Медведчука" 15.03.2021

На аудіозаписах нібито Віктор Медведчук та Владислав Сурков обговорюють начебто спробу колишнього глави СБУ Василя Грицака зв'язатися з "міністром оборони" "ДНР", мінські домовленості та особливий статус Донбасу.

Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливий статус Донбасу 15.12.2020

Депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до кінця 2021 року.
Резніков: Україна не закріплюватиме в Конституції особливий статус Донбасу

Резніков: Україна не закріплюватиме в Конституції особливий статус Донбасу 18.09.2020

Віцепрем'єр Олексій Резніков також прогнозує, що "безпечна реінтеграція" окупованих територій Донбасу може тривати до 25 років.
Амністія і вибори на Донбасі: чи підставляє Фокін Зеленського?

Амністія і вибори на Донбасі: чи підставляє Фокін Зеленського? 01.09.2020

Чим є заяви Вітольда Фокіна про загальну амністію на Донбасі - просуванням інтересів Кремля чи миролюбною наївністю заступника голови української делегації в ТКГ? DW поговорила з експертами.
Зеленський відкинув вимоги РФ щодо змін до Конституції України

Зеленський відкинув вимоги РФ щодо змін до Конституції України 04.07.2020

Раніше заступник голови адміністрації президента РФ заявив, що Москва вимагає від Києва "найближчим часом" представити законопроєкт про поправки до Конституції про особливий статус Донбасу.
Народовладдя від Зеленського: плюси і мінуси нового закону про референдум

Народовладдя від Зеленського: плюси і мінуси нового закону про референдум 18.06.2020

Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт про народовладдя. DW з'ясовувала, що дасть закон у разі остаточного затвердження.
Конституційний суд України не розглядатиме закон про статус Донбасу

Конституційний суд України не розглядатиме закон про статус Донбасу 27.01.2020

Закон про порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, прийнятий в 2014 році, не перевірятимуть на відповідність Конституції України.
Децентралізація від Зеленського: який статус насправді отримає Донбас

Децентралізація від Зеленського: який статус насправді отримає Донбас 18.12.2019

У проєкті конституційних змін щодо децентралізації влади президента Володимира Зеленського немає згадки про особливий статус Донбасу. Натомість з'являться префекти та округи. Докладніше - у матеріалі DW.

Профільний комітет ВР радить подовжити на рік особливий статус ОРДЛО

Профільний комітет ВР радить подовжити на рік особливий статус ОРДЛО 11.12.2019

Дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей потрібно подовжити ще на рік, переконані в профільному комітеті Верховної Ради України.
Зеленський: Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на рік

Зеленський: Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на рік 10.12.2019

Як пояснив президент України Володимир Зеленський, простіше подовжити дію нинішнього закону, ніж ухвалювати новий.
Путін: Новий закон про особливий статус Донбасу - це ключове питання

Путін: Новий закон про особливий статус Донбасу - це ключове питання 15.11.2019

За словами президента Росії Володимира Путіна, розведення сил і засобів має відбутися якомога швидше по всій лінії розмежування на Донбасі.
Росія закликає Україну до прямих переговорів з ДНР і ЛНР

Росія закликає Україну до прямих переговорів з "ДНР" і "ЛНР" 12.11.2019

Росія на зустрічі ТКГ в Мінську закликала Україну почати вести прямі переговори з бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" та подовжити дію закону про особливий статус Донбасу.
В Україні проходять акції Зупинимо капітуляцію

В Україні проходять акції "Зупинимо капітуляцію" 06.10.2019

У Києві та низці інших українських міст громадяни вийшли на віче, щоб висловити незгоду з затвердженням так званої "формули Штайнмаєра".

Як формулу Штайнмаєра сприйняли у Верховній Раді

Як "формулу Штайнмаєра" сприйняли у Верховній Раді 02.10.2019

В українському парламенті новина про узгодження Україною "формули Штайнмаєра" викликала неоднозначну реакцію. Депутати раділи і схвалювали, лякали і застерігали, а хтось запитань на цю тему просто уникав.
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