Особливий статус Донбасу визначається спеціальним законом, ухваленим Верховною Радою 2014 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "особливий статус Донбасу".

"Особливий статус" Донбасу, точніше "особливий статус" окремих районів Луганської та Донецької областей, які 2014 року були захоплені проросійськими сепаратистами та бойовиками, визначається спеціальним законом України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.