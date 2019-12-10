Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 15 грудня, продовжила до кінця 2021 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)".

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Відповідний законопроєкт за основу та в цілому підтримали 304 народні депутати. Проти законопроєкту проголосували лише фракції "Батьківщини" та "Голосу", повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт продовжує на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Верховна Рада ухвалила закон про особливий статус Донбасу у вересні 2014 року. 18 жовтня 2014 року він набув чинності терміном на три роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

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А стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

У цій статті також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі. Вони передбачають виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантію вільного волевиявлення, спостереження за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

Згодом Верховна Рада тричі продовжувала на рік термін дії цього закону: у жовтні 2017-го, в жовтні 2018-го, а також у грудні 2019 року. Востаннє парламент продовжив дію закону до 31 грудня 2020 року.

Тоді, після саміту "нормандської четвірки" у Парижі, президент Володимир Зеленський заявив, що простіше продовжити термін дії закону, ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий закон.

"Тому я гадаю, що треба продовжити. Тим паче, так записано в мінських домовленостях, що ми повинні погодити з усіма сторонами в ТКГ. Цей закон уже є. Ми його продовжуємо, але він тимчасовий - на рік. Мене запитали, чому не на п'ять чи 10 років. Я відповів чесно всім представникам: ми не знаємо, що буде через 5-10 років. А один рік - це нормальна пропозиція", - сказав Зеленський.

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Дивитись відео 18:46 Поділитись Роман Безсмертний про анексію Білорусі та кінець війни на Донбасі (26.08.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3hX0V Роман Безсмертний про анексію Білорусі та кінець війни на Донбасі (26.08.2020)