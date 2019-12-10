 Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливий статус Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2020

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Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

Депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до кінця 2021 року.

Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 15 грудня, продовжила до кінця 2021 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)".

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Відповідний законопроєкт за основу та в цілому підтримали 304 народні депутати. Проти законопроєкту проголосували лише фракції "Батьківщини" та "Голосу", повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт продовжує на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Верховна Рада ухвалила закон про особливий статус Донбасу у вересні 2014 року. 18 жовтня 2014 року він набув чинності терміном на три роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

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А стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

У цій статті також прописані умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі. Вони передбачають виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантію вільного волевиявлення, спостереження за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

Згодом Верховна Рада тричі продовжувала на рік термін дії цього закону: у жовтні 2017-го, в жовтні 2018-го, а також у грудні 2019 року. Востаннє парламент продовжив дію закону до 31 грудня 2020 року. 

Тоді, після саміту "нормандської четвірки" у Парижі, президент Володимир Зеленський заявив, що простіше продовжити термін дії закону, ніж дочекатися його закінчення, а потім голосувати за новий закон.

"Тому я гадаю, що треба продовжити. Тим паче, так записано в мінських домовленостях, що ми повинні погодити з усіма сторонами в ТКГ. Цей закон уже є. Ми його продовжуємо, але він тимчасовий - на рік. Мене запитали, чому не на п'ять чи 10 років. Я відповів чесно всім представникам: ми не знаємо, що буде через 5-10 років. А один рік - це нормальна пропозиція", - сказав Зеленський.

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