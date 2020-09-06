 Резніков: Україна не закріплюватиме в Конституції особливий статус Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2020

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Резніков: Україна не закріплюватиме в Конституції особливий статус Донбасу

Віцепрем'єр Олексій Резніков також прогнозує, що "безпечна реінтеграція" окупованих територій Донбасу може тривати до 25 років.

Олексій Резніков (архівне фото)

Олексій Резніков (архівне фото)

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 18 вересня, заявив, що українська влада не планує внесення жодних змін до Конституції, які закріплюватимуть особливий статус Донбасу.

"Президент під час грудневого саміту лідерів "нормандського формату" дав чітке розуміння, що жодних змін в Конституції України щодо включення туди якогось особливого статусу не буде і це виключено", - заявив Резніков під час виступу у Верховній Раді.

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Резніков, який також є першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), зауважив, що Зеленський неодноразово говорив про необхідність зміни мінських угод. "Це позиція, яку ми обстоюємо у Тристоронній контактній групі", - пояснив Резніков.

"Безпечна реінтеграція" Донбасу

Віцепрем'єр висловив думку, що "безпечна реінтеграція" тимчасово окупованих територій Донбасу може тривати до 25 років.

"Чому я говорю, що реінтеграція триватиме 25 років? Я так кажу, тому що це правда. Реінтеграція територій, які зараз тимчасово окуповані, не відбуватиметься відразу після завершення війни. Кінець війни та реінтеграція не збігатимуться в часі, оскільки ми говоримо про безпечну реінтеграцію. Таку, яка не розірве країну й не створить нових ризиків. Безпечна реінтеграція триватиме мінімум одне покоління", - сказав Резніков, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

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У зв'язку з цим він зазначив, що після завершення гарячої фази конфлікту настає перехідний період, у якому важливо передбачити механізми перехідного правосуддя.

Виборів у ОРДЛО не буде

Також Резніков назвав нісенітницею повідомлення про таємну підготовку до проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

"Ще один міф, що в ТКГ начебто підкилимно готують вибори в ОРДЛО на 25 жовтня цього року і начебто тому весь цей клопіт навколо відомої постанови парламенту. Вибачте, але це нісенітниця", - сказав він.

Водночас Резніков зауважив, що ухвалення постанови про неможливість місцевих виборів на Донбасі ускладнило переговорний процес в ТКГ, зокрема, опоненти заблокували питання обміну утримуваними особами.

  • Шахта у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Історична шахта

    Шахта "Золоте" - одна з двох, що діють на території міста. Їй понад 100 років. Як і більшість державних шахт, ця є дотаційним підприємством. Нині вона розташована практично на лінії фронту. Крім війни, проблем додає те, що "Золоте" бореться з підтопленням водами тих шахт, що розташовані на окупованій території. Таке підтоплення створює величезну екологічну небезпеку для регіону.

  • Шахтарі з міста Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Прифронтові шахтарі

    Антон (ліворуч) та Андрій (праворуч) все життя працюють на шахті. Шахтарі живуть у скруті - їм місяцями не платять зарплату. Андрієві трошки легше - він вже отримує пенсію і менше залежить від зарплатні. Каже, що майбутнього не бачить ані у шахти, ані у Золотого. Втім, залишати рідне місто не хоче. Чорні круги навколо очей у Антона - від вугільного пилу.

  • Золотий пам'ятник шахтарю у місті Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Згадка про "золоту епоху" Золотого

    Про минулі "золоті" часи нагадує позолочена скульптура шахтаря у місцевому парку. Приналежність до шахтарської професії досі має велике значення для місцевої ідентичності на Донбасі. Адже за Радянського Союзу гірники мали високий соціальний статус. Шахтарі і сьогодні гордяться своєю професією, що давно втратила колишній престиж.

  • Дитячий майданчик у шахтарському місті

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Шахтар-арт

    Речі, пов'язані з шахтарською працею, можна побачити навіть на дитячому майданчику. Цих бедриків змайстрували з шахтарських шоломів.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Місто, що вмирає

    Проблеми у Золотому почалися ще до війни - із занепадом вугільної промисловості. Наприкінці 1960-х років місто налічувало майже 28000 мешканців. Сьогодні - вдвічі менше. Під час активної фази бойових дій війни, що триває з 2014 року, місто потерпало від обстрілів. За період війни тут загинули 16 цивільних. Частина Золотого - селище Золоте-5 - зараз контролюється бойовиками "ЛНР".

  • Мешканці селища Золоте-4

    Золоте: занепад, шахти та війна

    В очікуванні розведення військ

    У прифронтових районах міста досі небезпечно. Мешканці селища Золоте-4, подружжя пенсіонерів Олександр і Тетяна, сподіваються, що після анонсованого розведення сторін менше стрілятимуть. Місцева волонтерка Марина Данилкіна (праворуч) з ними не згодна. Вона боїться, що після відходу української армії бойовики самопроголошеної "ЛНР" мститимуться мешканцям Золотого, котрі мають проукраїнську позицію.

  • Українські військові, які стоять біля Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Військові на позиціях біля Золотого

    Більшість українських військових у Золотому теж не в захваті від анонсованого розведення. Бійці не довіряють противнику - бояться, що сепаратисти не відійдуть, а займуть позиції, які залишить українська армія.

  • Баян на балконі полишеного будинку на околиці Золотого

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Нагадування про мирне життя

    Місцеві, які залишили свої квартири на околиці Золотого через постійні обстріли, забрали не всі свої речі. Часом тут можна натрапити на зовсім неочікувані знахідки - як-от баян на балконі. Зараз музики у цьому місці не почути - лунають хіба що постріли.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    "Напіввідкритий" КПВВ

    КПВВ "Золоте" - чи не єдине, що було побудовано, а не зруйновано у Золотому за останні роки. Втім, своєї функції він не виконує: перетнути лінію розмежування тут неможливо. Адже сепаратисти не відкривають пункт пропуску зі свого боку. Відкриття "Золотого" дозволило б розвантажити КПВВ у Станиці Луганській, що наразі є єдиним діючим на Луганщині, і суттєво покращити гуманітарну ситуацію.

  • КПВВ Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    КПВВ працює як звичайний блок-пост

    Наразі КПВВ "Золоте" працює фактично як звичайний блок-пост: тут контролюють людей, які прямують із прифронтових, але підконтрольних уряду селищ. При цьому у "Золотому", як і на інших КПВВ на лінії зіткнення, працюють прикордонники і представники фіскальної служби, які перевіряють поодинокі автівки і пішоходів. Також тут є вся необхідна інфраструктура - зокрема, укриття від обстрілів.

  • Контроль на блок-посту

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Незручності для місцевих

    Перевірки тут більш прискіпливі, ніж на звичайних блок-постах. До того ж "Золоте", як і інші КПВВ, не працює вночі. Це - додаткові незручності для місцевих. Зокрема для шахтарів, адже шахти працюють цілодобово. Місцеві часто об'їжджають КПВВ ґрунтовими шляхами. Втім, це можливо лише за гарної погоди. У дощ, коли дороги розмиті, КПВВ - єдина можливість потрапити до цивілізації і повернутись додому.

  • Золоте

    Золоте: занепад, шахти та війна

    Дорога на "той бік"

    Дорога, що веде від КПВВ до окупованого Первомайська, наразі перекрита. До війни у Первомайську працювали багато мешканців Золотого. Раніше дістатися туди можна було менше ніж за годину. Зараз потрапити до Первомайська з Золотого можна лише через інші КПВВ - приміром, у Станиці Луганській. Така дорога займе цілий день.

    Автор: Микола Бердник


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