Що відомо про "масові поховання" на Донбасі з повідомлення СК РФ

Буквально за день після заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що "події на Донбасі" - це "геноцид", Слідчий комітет (СК) Росії оприлюднив повідомлення про кримінальну справу у зв'язку зі знайденими на підконтрольній проросійським сепаратистам території Донбасу нібито "масовими похованнями цивільних осіб". Повідомлення містить прямі звинувачення на адресу українських військових. Йдеться там і про "загибель і поранення тисяч мирних жителів, російськомовних груп", і про "намір знищення жителів Донбасу", і підкреслена інформація про "тіла жінок різного віку" серед нібито знайдених та ексгумованих решток "щонайменше 295 цивільних осіб, які загинули внаслідок невиборчих обстрілів з боку українських збройних формувань у 2014 році".

Суперечливі дані СК РФ

Чому ж тоді могили було знайдено на території, не підконтрольній Україні, і як СК дійшов висновку про те, що всі вони були мирними жителями та ще й жертвами обстрілів саме з боку українських військових, з повідомлення не зрозуміло. Ігнорується в ньому і той факт, що як на початку, так і протягом всього конфлікту на Донбасі обстріли та порушення перемир'я спостерігаються з обох сторін, що чітко фіксують у своїх щоденних звітах спостерігачі Організації безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

Повідомлення СК РФ з'явилося наступного дня після заяви президента Росії Путіна про "геноцид" на Донбасі

Більшість згаданих у повідомленні СК населених пунктів, де нібито було знайдено поховання, розташовані на території, підконтрольній самопроголошеній "Луганській народній республіці" ("ЛНР"), один - "Донецькій народній республіці" ("ДНР").

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Це перша згадка про нібито знайдені на Донбасі масові поховання з боку офіційних російських органів. Раніше СК вже порушував кримінальну справу у зв'язку із загибеллю внаслідок обстрілу (нібито з боку українських військових) дитини та її бабусі у 2021 році. А у 2015 році СК порушував справи стосовно тодішнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та низки інших посадовців у зв'язку з "обстрілами житлових районів Донбасу, внаслідок яких регулярно гинуть місцеві жителі". Але саме про масові поховання на Донбасі у Москві офіційно заявляють уперше.

СК РФ заговорив про поховання за місяці після "знахідки"

Примітно, що це повідомлення не нове. Проросійські сепаратисти Донбасу ще восени 2021 року заговорили про поховання, очевидно, ті самі, про які зараз повідомив СК РФ. Принаймні, йшлося про ті ж населені пункти. Крім того, у повідомленні СК прямо йдеться про те, що "5 стихійних масових поховань" було нібито виявлено у "серпні-жовтні 2021 року".

Сепаратисти на початку листопада 2021 року заявили про ексгумацію тіл сотень людей з кількох масових поховань як у Донецькій, так і в Луганській областях. У смерті людей у ​​"ДНР" та "ЛНР" звинуватили українських військових, причому, судячи зі всього, за замовуванням ще до самої знахідки та без жодного аналізу - про масові поховання тоді повідомила "Робоча група з пошуку жертв української агресії".

За даними сепаратистів, усі люди, чиї рештки було знайдено, загинули у перші місяці конфлікту на Донбасі, а саме "влітку-восени 2014 року". Примітно, що поширені тоді "ДНР" та "ЛНР" цифри не збігаються з тими, що їх наводить СК РФ. Сепаратисти у Донецьку та Луганську говорили про знайдені рештки 47 та 267 людей відповідно.

Повідомлення про розкопки "масових поховань" у Луганську на інфоресурсі проросійських сепаратистів

А вже у лютому 2022-го - за кілька днів до повідомлення СК РФ - із заявами про місця масового поховання на території Донецької області виступив "глава ДНР" Денис Пушилін. Загалом на підконтрольній донецьким сепаратистам території, за його словами, було "виявлено та розкрито понад 130 місць масового та стихійного поховання жертв української агресії".

Гармаш: у спільних могилах людей закопувала "окупаційна влада"

Член Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі від України Сергій Гармаш ще у листопаді 2021 року звернув увагу на організований характер інформаційної кампанії сепаратистів, пов'язаної з масовими похованнями, з обов'язковою згадкою про те, що всі знайдені загиблі - "жертви української агресії". "Справді, через 7-6 років після тих трагічних подій, коли на Донбасі велися активні військові дії, в ОРДЛО нарешті розпочали роботу з розкриття масових поховань та ідентифікації решток у них, тобто роботу з розшуку зниклих безвісти", - звернув він увагу на своїй сторінці у Facebook. "Більше того, це саме окупаційна "влада", а не ЗСУ, закопувала людей, які загинули на контрольованій ними території, у спільних могилах, навіть не ідентифікуючи їхні особи", - написав Гармаш.

Для підкріплення своїх слів він наводить повідомлення з інформаційного ресурсу луганських сепаратистів "Луганський інформаційний центр", датоване 8 жовтня 2021 року. У ньому згадується, що у липні-серпні 2014 року "було ухвалено рішення про тимчасове поховання загиблих на території обласного психоневрологічного диспансеру біля селища Видне на південному сході Луганська". Це селище - серед згаданих у повідомленні СК РФ.

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Не перші повідомлення про масові поховання

Загалом повідомлення про масові поховання на Донбасі з'являються не вперше, причому не тільки з боку проросійських сепаратистів. Ще восени 2014 року в самопроголошеній "ДНР" говорили про три невизначені могили неподалік Макіївки Донецької області. Тоді ж у провладних російських ЗМІ писали, що знайдені вбиті - нібито жертви української Нацгвардії. Повідомлення про кількість знайдених тіл були суперечливими. Спостерігачі ОБСЄ, які оглянули поховання, говорили тоді про чотири побачені тіла й могильний насип з табличкою з іменами п'яти осіб. Сепаратисти заявляли про нібито 40 убитих.

Подібні повідомлення в той же період звучали й з боку української влади. У вересні 2014 року в Києві заявляли про нібито знайдені масові поховання на території Слов'янська Донецької області, який на початку збройного конфлікту кілька місяців перебував під контролем проросійських сепаратистів, а з липня 2014 року знову контролюється українською владою. У Києві тоді говорили про те, що у могилах були тіла людей, які, ймовірно, загинули саме в період сепаратистського контролю над містом. А у 2018 році українська поліція повідомила, що встановила імена трьох бойовиків, причетних до вбивства чотирьох людей зі знайдених тоді поховань.

У 2016 році українська поліція на Донеччині заявляла про знайдене поховання з рештками 18 осіб на підконтрольній Україні території на кордоні Луганської та Донецької областей, де у 2014 році йшли активні бойові дії. На знайденому в могилі одязі були "нашивки незаконних збройних формувань", повідомляли тоді в поліції.