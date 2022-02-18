У Росії 19 лютого проведуть ядерні навчання під керівництвом Путіна

У Росії в суботу, 19 лютого, під керівництвом президента Володимира Путіна пройде "планове навчання сил стратегічного стримування". Про це повідомило у п'ятницю, 18 лютого, міністерство оборони РФ. У ході цих маневрів "будуть виконані пуски балістичних та крилатих ракет". Приїде Путін до місця проведення навчань чи керуватиме ними за допомогою відеозв'язку, не уточнюється.

У повідомленні йдеться, що навчання проводитимуть "сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів".

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Міноборони РФ наголосило, що це навчання спланували заздалегідь "для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також для перевірки надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил".

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РФ заявляє про відведення військ, НАТО не підтверджує

Напередодні офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що перші підрозділи російської армії, які було задіяно в навчаннях поруч із Україною, прибувають до військових гарнізонів. За його словами, до пунктів постійної дислокації повертаються частини, які провели навчання на полігонах у Курській та Брянській областях та у Криму. Повідомляється також, що до Росії повернуться підрозділи, які беруть участь у маневрах на території Білорусі.

Тим часом у НАТО та Україні, як і раніше, не бачать ознак відведення військ РФ від кордонів України. "Незважаючи на затвердження Москви, ми поки що не побачили ознак відведення військ або деескалації. Навпаки, це виглядає так, що Росія продовжує нарощування", - заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг 17 лютого. У США вважають, що ризик вторгнення в Україну найближчими днями зберігається і є дуже високим.

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