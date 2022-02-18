Зеленський: Україні потрібні гарантії безпеки від США й РФ

Український президент Володимир Зеленський у контексті ескалації з Росією заявив про необхідність зафіксованих гарантій безпеки Україні від провідних держав світу, включаючи Сполучені Штати Америки та Російську Федерацію. Таку думку він висловив у інтерв'ю українському виданню "РБК-Україна", інформує в середу, 17 лютого, Офіс президента (ОП).

"Потрібен глобальний документ. Колективом "нормандського формату" (окрім України до нього входять Німеччина, Франція та Росія. - Ред.) ми не відбудемося. Сильні світу цього, включно зі США й Росією, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути три-чотири-п'ять пунктів про безпеку нашої країни", - вважає Зеленський. За його словами, такі гарантії мали би відповідати системі, яку пропонують країнам Північноатлантичного альянсу.

"НАТО - по суті, єдиний з наявних сьогодні союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися. Для нас там є позиція "відкритих дверей". Але на цьому шляху велика відстань - роки й місяці, особливо якщо буде ескалація", - заявив Зеленський.

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"Питання обговорюється зі світовими лідерами"

За словами Зеленського, такий документ є єдиною альтернативою в ситуації, "коли Україна змушена захищати себе самотужки". Президент запевняє, що така позиція уже обговорюється "з усіма світовими лідерами, особливо з тими, які мають контакти з Російською Федерацією", і навіть отримала розуміння від деяких країн. Однак він не уточнює, від кого саме.

"Ми підняли це питання на рівень тих лідерів, які, як ми вважаємо, повинні бути за цим столом. Які дадуть нам гарантії, включно з пунктом про сильну, забезпечену, фінансовану, озброєну армію", - сказав Зеленський. Окрім підтримки армії, у такому документі може йтися і про енергетичну безпеку, зазначається у повідомленні ОП.

"І ні, це не альтруїзм, це про те, що завтра й на вас підуть. Підуть і далі, після чого виникне міграційна криза і так далі", - сказав також він.

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