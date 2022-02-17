 Глава міноборони Німеччини: Вимоги нейтралітету України неприйнятні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2022

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Новини

Глава міноборони Німеччини: Вимоги нейтралітету України неприйнятні

Україна має право обирати союзників, наголошує очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Так вона відповіла на пропозиції "фінляндизації" України задля поступок Москві в інтерв'ю DW.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час інтерв'ю DW у Брюсселі

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час інтерв'ю DW у Брюсселі

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) відкидає пропозиції угоди, згідно з якою за Україною був би закріплений нейтралітет без перспективи членства у НАТО. Про обговорення "фінляндизації" України як можливого компромісу з Москвою писали європейські ЗМІ після нещодавньої зустрічі французького президента Еммануеля Макрона з російським колегою Володимиром Путіним. Пізніше Макрон запевнив, що не обговорював із Путіним таку пропозицію.

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Вступ України до НАТО "не на порядку денному"

"Існують червоні лінії, за які ми не можемо заходити, як би довго ми не вели переговори. Такими червоними лініями є суверенітет України, міжнародне право, а також право обирати, до якого альянсу вступати", - наголосила Крістіне Ламбрехт в інтерв'ю DW у четвер, 17 лютого. 

Німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві 15 лютого заявив, що вступ України до НАТО на даний момент не перебуває на порядку денному. Міністерка оборони ФРН в інтерв'ю DW нагадала, що вступ до Північноатлантичного альянсу передбачає відповідність низці критеріїв. "Ці передумови Україна поки не виконала. Це був би ще довгий процес, якщо йти цим шляхом. Рішення, подавати заявку на вступ чи ні, має залишатися за Україною. Цим не можна поступатися і на переговорах", - зазначила Ламбрехт.

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Берлін не підтверджує відведення військ РФ

Коментуючи поточну ситуацію на українсько-російському кордоні, німецька міністерка не підтвердила відведення російських військових підрозділів, раніше анонсоване Москвою. "Ми чуємо обнадійливі слова. Водночас ми маємо спостерігати, чи слідують за цими словами справи", - каже Ламбрехт. За її словами, ідеться передовсім про переміщення тих підрозділів, які мають ключове значення для можливого вторгнення. Потрібні докази відведення сил, каже міністерка. "Поки ми їх не бачимо", - зауважує Крістіне Ламбрехт.

Сполучені Штати Америки тим часом заявляють, що всупереч попереднім заявам про відведення Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, перекинувши туди протягом останніх днів додатково сім тисяч вояків.

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