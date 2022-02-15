"Нарешті вдарив кулаком по столу": німецькі ЗМІ про зустріч Шольца та Путіна

Візит Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Москви та його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі на тлі конфлікту навколо України та дедалі більшої кількості розбіжностей між Москвою та Заходом став у середу, 16 лютого, ключовою темою для німецьких ЗМІ. Багато журналістів вважають підсумки цієї поїздки дипломатичним успіхом нового канцлера Німеччини, проте висловлюються і побоювання, що "відлига" триватиме недовго. DW наводить найпоказовіші цитати з публікацій у німецькій пресі.

FAZ: "Це, чорт забирай, обов'язок Заходу"

"Путін і Шольц розмовляють одне з одним три з половиною години. Те, що вони кажуть на пресконференції, показує, що розбіжності майже з усіх питань залишилися дуже глибокими і частково непереборними", - зазначає газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), описуючи атмосферу, що панувала під час візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Кремля. Шольц каже, що можливу війну між Росією та Україною треба відвернути в будь-який спосіб, пише видання і цитує емоційні слова канцлера Німеччини: "Це, чорт забирай, наш обов'язок і наше завдання - не допустити військової ескалації".

Читайте також: Що кажуть німецькі аналітики про візит Шольца до Москви

"Путін весь час дає зрозуміти, що мир залежить від того, чи готовий Захід обговорювати вимоги Росії єдиним пакетом. Інакше Кремль не поступиться", - зазначає FAZ. За оцінкою авторів, Фрідріха Шмідта (Friedrich Schmidt) та Маркуса Венера (Markus Wehner), Путін та Шольц демонструють готовність продовжувати діалог, "проте згоди між ними не видно, а атмосфера практично морозна".

При цьому видання зазначає, що Шольц дуже ґрунтовно підготувався до зустрічі з президентом РФ: "Він вчитався в деталі угод, поспілкувався з німецькими та міжнародними експертами щодо Росії, як особисто, так і онлайн. Навіть зі своєю попередницею на посаді канцлера Анґелою Меркель (Angela Merkel) кілька тижнів тому він поговорив про Путіна, все ж вона знає цього росіянина після численних зустрічей і телефонних розмов за минулі майже два десятиліття особливо добре, принаймні краще, ніж більшість інших західних політиків”.

Невеликий випад Шольца у бік Путіна також не залишився поза увагою журналістів. "Коли мова зайшла про питання вступу України до НАТО, Путін заявив, що для Росії немає великої різниці, чи це відбудеться завтра, чи післязавтра. На це Шольц зауважив, що поки що цей крок не планується зовсім. "Не знаю, скільки часу президент РФ збирається залишатися на своїй посаді", - сказав він, звертаючись до Путіна, який обіймає свою посаду з 2000 року і нещодавно підготував собі можливість залишитися президентом до 2036 року, нагадують німецькі журналісти.

Der Tagesspiegel: "Шольц рішуче захищав свої принципи"

Газета Der Tagesspiegel схвально відгукується про те, як Олаф Шольц тримався під час зустрічі з Путіним у Москві. "Коли німецький канцлер, і при цьому соціал-демократ проводить у Москві переговори про війну і мир, ми відразу ж чуємо відлуння історії. Тут і спогади про спроби СРСР, а пізніше і Росії укласти з Німеччиною угоди без участі Заходу, а часом і проти Заходу. Тут і розділ Польщі та балтійських країн між двома державами під час Другої світової війни, і напад Німеччини на Радянський Союз. Тут і "східна політика" і політика примирення Віллі Брандта (Willy Brandt), який отримав в особі Москви надійного партнера. Тут і Михайло Горбачов, який відкрив шлях до об'єднання Німеччини", - перелічує оглядач Ганс Монат (Hans Monath).

Читайте також: Коментар: Зустріч Путіна і Шольца в Москві - війну поки що скасовано

"Утім, нова ситуація вимагає нових відповідей, - продовжує він. - Про те, що нова "східна політика" буде лише європейською, Шольц оголосив ще у своєму урядовому зверненні. І цієї програми він чітко дотримувався у Москві та уникав всього, що могло б викликати в партнерів (Німеччини. - Ред.) підозру, що ФРН укладає особливі угоди з Росією".

На думку німецького журналіста, Шольц тримався на пресконференції з Путіним "впевнено та рішуче захищав свої принципи". "Він дистанціювався від Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) перед його другом Путіним і торкнувся таких тем як "Меморіал", Deutsche Welle та Олексій Навальний, а також відповів запереченням на закид президента РФ, що НАТО розв'язало війну шляхом операції в Косові".

Журналіст наголошує також, що Шольц вперше вимовив слова "Північний потік-2" у зв'язку із можливими санкціями Заходу проти Росії. "Перебуваючи в Кремлі, він тим самим дав чіткий сигнал, що економічні інтереси не змусять Німеччину загальмувати, якщо йтиметься про санкції у разі ескалації", - пише Монат.

Резюмуючи, оглядач Der Tagesspiegel зазначає: "Повертаючись до Берліна, Шольц не міг похвалитися проривом, однак він досяг успіху: адже простір для дискусії було збережено, переговори буде продовжено. Питання для обговорення є. Та й те добре".

Frankfurter Rundschau: "Після відлиги може знову початися мороз"

Успішними підсумки візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Москви вважає оглядач газети Frankfurter Rundschau Штефан Шолль (Stefan Scholl). "Федеральний канцлер Олаф Шольц під час свого важкого робочого візиту до Кремля досяг несподіваних дипломатичних успіхів. Але дехто вважає, що за відлигою може знову настати мороз", - пише він.

Розрядці атмосфери переговорів сприяло "поспішно оголошене відведення російських військ від українського кордону", зазначає журналіст. "Поки державний гість в Олександрівському саду біля Кремля здійснював традиційний ритуал покладання вінка до Вічного вогню загиблим у Другій світовій війні (...), російське державне телебачення показувало, як на товарні потяги вантажили танки в зимовому камуфляжі".

Олаф Шольц поклав вінок до меморіалу загиблим у Другій світовій війні в Москві

"Російська столиця зустріла Шольца несподіваною політичною відлигою", хоча "ще два дні тому його місія здавалася безнадійною", враховуючи, що "німцеві, який має ще мало досвіду на міжнародній політичній арені", потрібно було не тільки висловити чітку позицію Заходу в суперечці про "гарантії безпеки" в Європі та членство країни в НАТО, але і торкнутися таких тем, як закриття корпункту DW в Москві, "нові принизливі медичні тести", яких МЗС РФ вимагає від німецьких бізнесменів та їхніх сімей і, звичайно, справа Навального, веде далі автор.

Коментуючи конфлікт навколо України, німецький журналіст зазначає, що повернення до виконання мінських домовленостей, на думку багатьох, принаймні на якийсь час витіснить із порядку денного пропозицію Держдуми РФ визнати "ДНР" та "ЛНР". "Однак якщо виконання мінських угод виявиться неможливим через опір української громадськості, відлига в Москві може швидко припинитися", вважає Штефан Шолль.

Rheinische Post: "Бойове хрещення Шольца"

"Навпроти один одного, але так далеко" - так описує газета Rheinische Post зустріч канцлера ФРН Олафа Шольца з президентом РФ Володимиром Путіним, маючи на увазі не лише шестиметровий білий стіл, за яким сиділи політики, а й загальну атмосферу переговорів. На думку авторки Керстін Мюнстерманн (Kerstin Münstermann), цей візит до Москви став "зовнішньополітичним бойовим хрещенням" для канцлера Німеччини.

"Кремль не є легким місцем для відвідування делегаціями, і ніколи ним не був, - констатує вона. - Багато що нагадує про придворний церемоніал, де демонструють владу". У зв'язку з цим журналістка згадує про візит до Москви прем'єра Саксонії Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer). Його "запросили до Кремля, але не допустили до особистої зустрічі (з Путіним. - Ред.). І ось він, як прохач, мав дзвонити по телефону, сидячи на дивані".

Bild: "Нарешті Шольц вдарив кулаком по столу"

За оцінкою оглядачки таблоїда Bild Анґеліки Геллеманн (Angelika Hellemann), це була "з відривом найбільш делікатна поїздка федерального канцлера Німеччини - Олаф Шольц у Москві з місією, в якій йдеться про війну та мир!".

Під час пресконференції з Путіним Шольц згадав "Північний потік-2"

Новина про те, що Росія частково відводить війська від українського кордону, журналістка не наважується однозначно оцінити: "Це може бути вітальним жестом доброї волі на адресу Шольца. Чи це класичний трюк Путіна?".

При цьому поведінку Шольца під час зустрічі з російським президентом вона оцінює у найвищих тонах. "Під час цієї делікатної розмови Шольц міг розраховувати лише на себе. Його делегація чекала в сусідньому приміщенні. І ось Шольц каже все, як є, стукає в Кремлі кулаком по столу! Від своєї попередниці Анґели Меркель він дізнався, що під час розмови з Путіним діють лише чіткі слова! Тут треба відповідати на все, відбивати будь-які атаки. І саме це він і робить під час пресконференції згодом".

Спільно виступ Шольца та Путіна перед журналістами Геллеманн розцінює як "словесну дуель про мир та війну на відкритій світовій сцені". "Довірливого "ти", як із Макроном, немає, проте Шольц постійно наголошує, як важливо продовжувати діалог", - зазначає автор Bild.

Відмову Шольца від російського ПЛР-тесту вона коментує такими словами: "Шольцу було важливо відстояти свої права. Жодній зарубіжній державі не буде дозволено чіпати главу уряду Німеччини за ніс!".