Канцлер ФРН Шольц високо оцінив якість переговорів із президентом РФ Путіним

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) високо оцінив якість своїх переговорів із президентом Росії Володимир Путіним. "Це була дуже інтенсивна, дуже довірча розмова", - заявив політик німецьким журналістам у Москві у вівторок, 15 лютого.

За словами голови німецького уряду, вони говорили відкрито, а не заздалегідь підготовленими тезами. "Це була хороша відправна точка з урахуванням складних завдань та викликів, з якими ми стикаємося", - наводить слова Шольца агентство Reuters. Метою президента Росії є вирішення питань безпеки у відносинах із НАТО, пояснив канцлер ФРН. Ось чому, вважає Шольц, "розумною реакцією" Альянсу стали б конкретні відповіді на далекосяжні запити Росії - навіть якщо не всі з них принесуть задоволення Путіну.

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Як зазначив глава уряду ФРН, він та Путін неодноразово давали один одному зрозуміти, що не в усьому одностайні. "Хорошою новиною" є те, що є достатньо пунктів, за якими розмова лідерів може продовжитися. "Ми повинні робити усе спільно для підтримки миру та безпеки в Європі", - наголосив Шольц. Тепер це питання якості політичного керівництва лідерів - не допустити абсурдної ситуації, за якої через невирішені питання щодо членства України в НАТО у Європі вибухне війна".

"Деескалація потрібна терміново"

За словами Шольца, наразі немає "розумної причини" такого масштабного розгортання російських військ біля українських кордонів, і деескалація потрібна "терміново".

Шольц підкреслив, що розширення НАТО на схід, якого так остерігаються в РФ, наразі "зовсім не стоїть на порядку денному, і все це чудово знають. Це не та тема, з якою нам доведеться мати справу на наших посадах". Звертаючись до Путіна на спільній пресконференцій, Шольц зауважив: "Я не знаю, як довго президент (РФ. - Ред.) збирається залишатися на своїй посаді, у мене принаймні таке відчуття, що це може продовжитися довго, але не вічно".

Можливість визнання Росією "ДНР" та "ЛНР", про що російські депутати попросили Путіна у день візиту Шольца до Москви, канцлер розкритикував. За його словами, якщо це стане реальністю, то це означатиме порушення мінських домовленостей. "Тоді процес буде перервано і закінчено, і це стало б політичною катастрофою", - сказав політик.

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