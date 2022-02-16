 Канцлер ФРН Шольц високо оцінив якість переговорів із президентом РФ Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2022

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Новини

Канцлер ФРН Шольц високо оцінив якість переговорів із президентом РФ Путіним

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, необхідно не допустити абсурдної ситуації, коли через невирішені питання щодо членства України в НАТО у Європі вибухне війна.

Шольц і Путін на спільній пресконференції після переговорів у Москві, 15 лютого

Шольц (ліворуч) і Путін на спільній пресконференції після переговорів у Москві

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) високо оцінив якість своїх переговорів із президентом Росії Володимир Путіним. "Це була дуже інтенсивна, дуже довірча розмова", - заявив політик німецьким журналістам у Москві у вівторок, 15 лютого.

За словами голови німецького уряду, вони говорили відкрито, а не заздалегідь підготовленими тезами. "Це була хороша відправна точка з урахуванням складних завдань та викликів, з якими ми стикаємося", - наводить слова Шольца агентство Reuters. Метою президента Росії є вирішення питань безпеки у відносинах із НАТО, пояснив канцлер ФРН. Ось чому, вважає Шольц, "розумною реакцією" Альянсу стали б конкретні відповіді на далекосяжні запити Росії - навіть якщо не всі з них принесуть задоволення Путіну.

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Як зазначив глава уряду ФРН, він та Путін неодноразово давали один одному зрозуміти, що не в усьому одностайні. "Хорошою новиною" є те, що є достатньо пунктів, за якими розмова лідерів може продовжитися. "Ми повинні робити усе спільно для підтримки миру та безпеки в Європі", - наголосив Шольц. Тепер це питання якості політичного керівництва лідерів - не допустити абсурдної ситуації, за якої через невирішені питання щодо членства України в НАТО у Європі вибухне війна".

"Деескалація потрібна терміново"

За словами Шольца, наразі немає "розумної причини" такого масштабного розгортання російських військ біля українських кордонів, і деескалація потрібна "терміново".

Шольц підкреслив, що розширення НАТО на схід, якого так остерігаються в РФ, наразі "зовсім не стоїть на порядку денному, і все це чудово знають. Це не та тема, з якою нам доведеться мати справу на наших посадах". Звертаючись до Путіна на спільній пресконференцій, Шольц зауважив: "Я не знаю, як довго президент (РФ. - Ред.) збирається залишатися на своїй посаді, у мене принаймні таке відчуття, що це може продовжитися довго, але не вічно".

Можливість визнання Росією "ДНР" та "ЛНР", про що російські депутати попросили Путіна у день візиту Шольца до Москви, канцлер розкритикував. За його словами, якщо це стане реальністю, то це означатиме порушення мінських домовленостей. "Тоді процес буде перервано і закінчено, і це стало б політичною катастрофою", - сказав політик.

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Олаф Шольц: Очікуємо від Росії кроки з деескалації

 

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