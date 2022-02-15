Європейська преса про дипломатію Шольца: дива не буде

Видання ділових кіл Німеччини Handelsblatt нагадує контекст нинішньої ескалації на українсько-російському кордоні, штучно створений, як вважає оглядач газети, Володимиром Путіним. "Він нафантазував сценарій загрози з боку НАТО, висунув Заходу нереалістичні вимоги, аби використати провальні перемовини як привід для ескалації. З одного боку, президент хоче повернутися до світового порядку минулого століття, що виник за результатами Ялтинської конференції після Другої світової війни, прагне вирвати країни Центральної Європи з євро-атлантичної системи і повернутися до принципу сфер впливу. З іншого боку, він хоче рухатися вперед, створивши у 21-му столітті "новий" світ, в якому не буде правил, в якому значення матиме передовсім одне: військова міць і національна єдність", - наголошує Handelsblatt.

Оглядач іншої німецької газети - Stuttgarter Zeitung - звертає увагу на те, що прийом канцлера Шольца у Києві був не надто ейфорійний. "Відвідини Олафа Шольца чимало українців зустріли, стиснувши кулаки у кишенях. Берлін заявляє про високоморальну зовнішню політику, що керується цінностями. Водночас, німецькі уряди на чолі з Ґергардом Шредером, Анґелою Меркель, а тепер і Олафом Шольцом постійно робили ставку на панібратство з багатою на енергоносії з Росією. Якщо тезово, то німецька політика була такою: "Північний потік-2", несприйняття вступу України до НАТО, ухилення чіткого визнання перспективи вступу України до ЄС. З огляду на цю передісторію, українцям просто нестерпно чути, коли Шольц у Києві заявляє про солідарність".

У понеділок Шольц зустрівся з українським президентом Зеленським, а у вівторок вилетів на переговори до Москви

Коментуючи візит німецького канцлера до Москви, французька Le Monde проводить паралелі з нещодавніми відвідинами Кремля президентом Еммануелем Макроном. "Настала черга федерального канцлера Олафа Шольца. Слідом за відвідинами Києва у понеділок, днем пізніше він їде до Москви. Без цього візиту не обійтися, якщо врахувати, як важко давалося створеному у грудні німецькому уряду артикулювати чітку позицію відносно Росії. Від візиту Олафа Шольца до Москви, де він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним, не варто очікувати дива. Так само, як це було і з візитом президента Франції Еммануеля Макрона тижнем раніше", - пише видання з Парижу.

Тим часом лондонська Financial Times закликає Берлін переосмислити відносини з Росією. "Доля поки не відкритого газогону "Північний потік -2", який з'єднав Німеччину з Росією в обхід України, стала тестом на рішучість Заходу і Німеччини. У своїх публічних виступах Шольц стосовно "Північного потоку-2" не був однозначним. Він відмовляється сказати, що напад Росії на Україну стане кінцем цього проєкту. В ідеалі, німецький канцлер нині відкрито сказав би, що "Північний потік-2" скінчиться того ж дня, коли почнеться війна. Можливо, Шольц неготовий сказати про це публічно, оскільки він боїться, що тоді німецькому уряду загрожують позови, які дорого коштуватимуть. У такому разі Шольц має сказати Путіну про долю цього газогону віч-на віч. "Північний потік-2" - це дуже символічний проєкт. Будь-яка неоднозначність криє у собі ризик бути неправильно сприйнятою Москвою. Загалом криза дала зрозуміти, що Німеччині слід переосмислити свої відносини з Росією. Будучи новим канцлером, який зіштовхнувся з новими обставинами, у Шольца є можливість наважитися на перезавантаження у відносинах".

Олаф Шольц і Володимир Путін на переговорах у Москві

Нідерландська de Volkskrant зауважує: "У той час, коли США дедалі голосніше застерігають, що Росія перебуває за крок до нападу на Україну, німецький канцлер їде до Москви. На що він розраховує? Щоб не вийшло так, що Росія швидко піде у наступ, а Олаф Шольц був би останнім главою уряду, який ще не встиг про це поговорити з Путіним у Кремлі. У розпал дипломатичної і військової вистави Шольцу буде важко досягти прориву. Він поїхав до Москви передовсім для того, аби переконати Путіна, що Німеччина - невід'ємна цеглина у стіні західної єдності".

Оглядач чеського ділового видання Hospodarske noviny, аналізуючи дипломатичні зусилля німецького канцлера, читає між рядками. "На відміну від французького президента Еммануеля Макрона, канцлер Олаф Шольц спершу поїхав до Києва, а не до Москви. Це - дипломатичний ляпас, який не можна не побачити. А також сигнал про те, що Шольц серйозно ставиться до бачення Києва. Максимум, чого йому вдасться досягнути у Москві, була би обіцянка деескалації або хоча б натяк на неї. Адже російський президент Володимир Путін зайшов так далеко, що йому буде важко зробити крок назад. Господарю Кремля треба довести, що його масивний військовий тиск на Україну дав якийсь результат", - зазначає чеське видання.

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