Зеленський назвав скупчення військ біля кордону психологічним тиском РФ

Президент України Володимир Зеленський назвав скупчення російських військ біля українського кордону психологічним тиском з боку Москви. Про це він заявив у четвер, 10 лютого, на зустрічі із членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

"Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, - ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", – сказав український лідер.

Президент наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність і мати можливість відреагувати на будь-який сценарій розвитку подій. Україна має "достатньо сил та озброєння, щоб гідно захищати" себе від зовнішньої агресії, додав він.

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Зеленський зазначив, що безпекове питання не повинно впливати на життєдіяльність країни. "Усі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку", - переконаний президент України.

Напруга на російсько-українському кордоні

Згідно з даними української розвідки, Росія стягнула понад 130 тисяч військових до кордону з Україною.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, з боку РФ та Білорусі перебуває 119 тисяч російських військових, а якщо додати повітряний та морський компонент - це буде 140 тисяч.

Нагадаємо, 10 лютого Росія розпочала спільні з Білоруссю військові маневри"Союзна рішучість-2022", що проходять на території Білорусі. Збройні сили обох країн відпрацьовують "задачі з відсічі зовнішній агресії у ході проведення операції з оборони, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави" Росії та Білорусі.

На Заході остерігаються, що Москва планує повномасштабне вторгнення в Україну та погрожують санкціями. Кремль звинувачення у підготовці до наступу відкидає.