Зеленський назвав скупчення військ біля кордону психологічним тиском РФ

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За словами Зеленського, на тлі напруги на російсько-українському кордоні Україна робить усе можливе для посилення обороноздатності. Київ має "достатньо сил та озброєння, щоб гідно захищати" себе від зовнішньої агресії.
Президент України Володимир Зеленський назвав скупчення російських військ біля українського кордону психологічним тиском з боку Москви. Про це він заявив у четвер, 10 лютого, на зустрічі із членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).
"Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, - ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", – сказав український лідер.
Президент наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність і мати можливість відреагувати на будь-який сценарій розвитку подій. Україна має "достатньо сил та озброєння, щоб гідно захищати" себе від зовнішньої агресії, додав він.
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Зеленський зазначив, що безпекове питання не повинно впливати на життєдіяльність країни. "Усі розуміють, який у нас сусід, але це не повинно впливати на економіку", - переконаний президент України.
Згідно з даними української розвідки, Росія стягнула понад 130 тисяч військових до кордону з Україною.
За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, з боку РФ та Білорусі перебуває 119 тисяч російських військових, а якщо додати повітряний та морський компонент - це буде 140 тисяч.
Нагадаємо, 10 лютого Росія розпочала спільні з Білоруссю військові маневри"Союзна рішучість-2022", що проходять на території Білорусі. Збройні сили обох країн відпрацьовують "задачі з відсічі зовнішній агресії у ході проведення операції з оборони, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави" Росії та Білорусі.
На Заході остерігаються, що Москва планує повномасштабне вторгнення в Україну та погрожують санкціями. Кремль звинувачення у підготовці до наступу відкидає.