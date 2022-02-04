 Макрон обговорив із Путіним та Зеленським ситуацію на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2022

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Новини

Макрон обговорив із Путіним та Зеленським ситуацію на Донбасі

Президент Франції під час розмов з лідерами України та РФ наголосив на важливості досягнення "стратегічного балансу в Європі", який дозволить знизити напруженість та "гарантувати безпеку на континенті".

Президенти України, Франції та РФ Володимир Зеленський, Еммануель Макрон і Володимир Путін на зустрічі нормандської четвірки у Парижі 9 грудня 2019 року.

Президенти України, Франції та РФ Володимир Зеленський, Еммануель Макрон і Володимир Путін

Президент Франції Еммануель Макрон провів увечері 3 лютого окремі телефонні розмови з президентами України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним щодо зниження напруги довкола України.

Макрон наголосив на важливості "досягнення стратегічного балансу в Європі, який дозволить знизити напруженість на місцях і гарантувати безпеку на континенті", пише агенція Reuters з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу. Щоби знизити напругу президент Франції спробував "досягти прогресу щодо статусу Донбасу", йдеться у повідомленні.

Активізація "нормандського формату"

Зеленський та Макрон під час бесіди обговорили протидію безпековим викликам та активізацію мирного процесу в рамках "нормандського формату" - переговорів України, Росії, Німеччини та Франції задля пошуку мирного вирішення конфлікту на Донбасі, повідомив український лідер у Twitter.  

За словами Зеленського, були узгоджені "подальші спільні кроки щодо підтримки стійкості України та посилення фінансової та економічної взаємодії".

Своєю чергою пресслужба Кремля за результатами телефонної розмови Путіна та Макрона повідомила, що сторони продовжили діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних із пропозиціями Москви щодо "довгострокових правових гарантій безпеки". Путін також вказав французькому колезі на нібито "провокаційні заяви та дії київського керівництва, що суперечать мінським домовленостям".

Ситуація на кордоні РФ та України

Захід та Україна звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Наприкінці грудня 2021 року Росія висунула низку вимог до США та НАТО, що стосуються скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення Північноатлантичного Альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Читайте також: Газета El País опублікувала відповіді США і НАТО на вимоги РФ щодо гарантій безпеки

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