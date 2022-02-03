 США більше не називають можливе вторгнення РФ в Україну ″неминучим″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2022

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Новини

США більше не називають можливе вторгнення РФ в Україну "неминучим"

Білий дім, як і раніше, вважає, що Росія може вдатись до вторгнення в Україну "в будь-який момент", але не знає, чи ухвалив президент РФ Володимир Путін відповідне рішення, заявила Джен Псакі.

Речниця Білого дому Джен Псакі

Джен Псакі: США продовжують вважати, що вторгнення Росії в Україну може статися в будь-який момент

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США більше не вживатимуть слово "imminent" (англійською - неминуче, близьке або таке, що ось-ось трапиться. - Ред.) для оцінки можливої загрози нового вторгнення Росії в Україну.

"Я використовувала це слово, думаю, що інші користувалися ним якось. Потім ми припинили використовувати його, оскільки, я думаю, це надсилало сигнал, який ми не збиралися надсилати, ніби ми знали, що президент (РФ Володимир. - Ред.) Путін ухвалив рішення", - заявила 2 лютого Псакі на брифінгу.

Вона додала, що в більшості випадків наголошувала, що Росія "може вдатися до вторгнення в будь-який момент", і це досі лишається правдою, однак, чи прийняв Путін таке рішення - не відомо.

Раніше, 1 лютого, посолка США в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що не буде використовувати слово "imminent" щодо загрози нового вторгнення Росії в Україну.

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Нарощування військ РФ біля кордонів України

Захід та Україна звинувачують Росію у стягуванні понад сотні тисяч військовослужбовців та техніки до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну. Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Наприкінці грудня Росія висунула низку вимог до США та НАТО, що стосуються скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення Північноатлантичного Альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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