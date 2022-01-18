 Білий дім: відключення Росії від SWIFT не відкидається | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2022

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Новини

Білий дім: відключення Росії від SWIFT не відкидається

У Білому домі прокоментували інформацію про те, що Захід нібито більше не розглядає можливості відключення Росії від SWIFT у разі нападу на Україну. В США запевняють, що не відкидали цей варіант.

USA Washington Gespräche zwischen US-Delegation und Taliban in Doha geplant

Сполучені Штати Америки

США не відкидають жодних засобів тиску на Росію в разі ескалації з її боку ситуації на українсько-російському кордоні. Зокрема, це стосується і можливості відключення РФ від міжнародної платіжної системи SWIFT, заявила на брифінгу у вівторок, 18 січня, речниця Білого дому Джен Псакі.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно варіант відключення Росії від SWIFT більше не розглядається, прессекретарка адміністрації президента США сказала: "Ніякі варіанти з переговорного столу не відкидалися. Ми продовжуємо тісно консультуватись з європейськими партнерами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну".

Напередодні німецьке ділове видання Handelsblatt з посиланням на джерела в уряді ФРН повідомило, що уряди західних країн більше не розглядають відключення РФ від SWIFT у разі нападу на Україну. В якості альтернативи начебто розглядається запровадження економічних санкцій проти основних російських банків.

На початку грудня 2021 року CNN з посиланням на анонімних американських офіційних осіб повідомило, що у президента США Джо Байдена розглядають можливість відключення Росії від SWIFT у разі вторгнення в Україну. Пізніше того ж місяця Європейський парламент закликав Європейську раду бути готовою без зволікань відключити Росію від SWIFT, якщо вона нападе на Україну.

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